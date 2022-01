Diletta Leotta sembra aver ritrovato l’amore con Giacomo Cavalli. Bello e in carriera, il presunto fidanzata ha una storia interessante alle spalle

Diletta Leotta sembra non essere più single. La giornalista sportiva, ex Sky e volto di punta di Dazn in passato è stata legata all’attore turco Can Yaman. Dopo una lunga relazione con Matteo Mammì, la bionda conduttrice è stata fidanzata per oltre un anno con il pugile Daniele Scardina prima di legarsi al Sandokan dei nostri tempi. La rottura è stata dolorosa, si è presa del tempo per sé la Leotta ma la conoscenza in ambienti comuni con Giacomo Cavalli le avrebbe fatto tornare a battere il cuore. Chi li infatti paparazzati a St. Moritz complici e affiatati in uno chalet con amici fidati.

LEGGI ANCHE: Chi è Angelina Lacour fidanzata Sfera Ebbasta presto papà

Chi è Giacomo Cavalli

Giacomo Cavalli è il presunto nuovo fidanzato di Diletta Leotta. Ha 28 anni ed è nato e cresciuto a Brescia. Dopo il diploma si è trasferito a Milano per studiare, si è così laureato in Economia Aziendale. La sua storia è tutta da raccontare. Di lavoro attualmente fa il modello, una professione per lui arrivata con successo grazie al destino. La sua passione fin da giovanissimo è sempre stata lo sport, in particolare vela e surf. Se sulla tavola è rimasta un’attività amatoriale, sul fronte vela ha conseguito molte gratificazioni come il trofeo di vicecampione del mondo juniores e diverse vittorie in Coppa del mondo.

Era lanciantissimo quando per caso un talent scout del mondo della moda lo ha notato in aeroporto come sosia del canadese Simon Nessman, volto di Acqua di Gio’. Due anni dopo senza nemmeno troppe ambizioni ha telefonato a quel numero che gli era stato lasciato e ad oggi vanta nella sua carriera di modello marchi come Lui Jo, Dolce & Gabbana ed EA7. Anche su Instagram gode di un importante seguito quasi 60mila follower.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI