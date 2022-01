Chi è Angelina Lacour fidanzata Sfera Ebbasta presto papà

È ufficiale Sfera Ebbasta diventerà presto papà. L’annuncio è arrivato su Instagram. Scopriamo di più sulla fidanzata del re della trap

Sfera Ebbasta diventa protagonista del gossip. Tra gli artisti della trap ad aver venduto milioni di dischi, è sicuramente il più famoso e apprezzato dal pubblico, non solo di giovanissimi. In queste ore le ultimissime sul cantante non parlano però di musica: diventerà padre. L’annuncio è arrivato su Instagram con il commento “il nostro gioiello più prezioso”. La fidanzata è Angelina Lacour, incinta di 14 settimane. Scopriamo tutto su di lei.

Chi è Angelina Lacour

Angelina Lacour, all’ anagrafe Angelina Fiol Lacour, è la fidanzata di Sfera Ebbasta. È di origini argentine ed ha quasi 27 anni ed è nata il 31 maggio 1995. Data la sua bellezza, è infatti alta 1 metro e 70 ed ha un fisico mozzafiato, ha sempre lavorato fin da giovanissima come modella. Ha prima iniziato nel suo Paese per poi spostarsi a Parigi e poi stabilizzarsi a Milano dove ha vissuto negli ultimi anni.

Attualmente Angelina è una nota influencer con quasi 800 mila follower. Tra le sue passioni c’è il fitness. È la stessa ragazza a ripeterlo spesso nelle sue storie quando parla di sé ai suoi fan. Arriva ad allenarsi sette giorni su sette per almeno un’ora al giorno.

Sfera Ebbasta e la fidanzata Angelina Lacour si sono conosciuti ad Ibiza nell’estate del 2019. Da quel momento non si sono più lasciati. Tra i gesti d’amore dell’artista, per la futura mamma, la carbonara. Spesso infatti le prepara questo primo piatto di cui lei è ghiotta.

