Justin Bieber diventa papà: la reazione di Selena Gomez

L’ex idolo delle ragazzine è ormai un adulto, e a suggellare il suo coming of age arriva anche la paternità. Justin Bieber e sua moglie Haley hanno postato sui social la notizia che lei è incinta e stanno aspettando il loro primo figlio. Nelle scorse settimane c’era anche chi aveva parlato di una crisi nella coppia, dopo il matrimonio del 2018, e invece a quanto pare le cose vanno più bene che mai. La modella e fondatrice del brand Rhode e suo marito, uno dei cantanti pop di maggiore successo nell’ultimo decennio, hanno pubblicato un video su Instagram in cui rinnovavano le loro promesse matrimoniali, e in cui si notava il profilo del pancione di Haley, che veniva poi accarezzata da Justin. Nessuna didascalia o spiegazione, ma il messaggio è stato immediatamente recepito da tutti. I fan della coppia sono ovviamente felicissimi, e non hanno mancato di inviare sui social le loro felicitazioni per la presto nascita. C’è però anche chi è più maligno, e ha pensato alla grande ex di Justin Bieber, la cantante e attrice statunitense Selena Gomez. I due sono, infatti, stati insieme tra il 2010 e il 2012, e poi hanno avuto vari alti e bassi fino al marzo 2018, sei mesi prima che la star canadese convolasse a nozze con Haley Baldwin. La storia tra il cantante di Sorry e la stellina Disney de I Maghi di Waverly ha fatto molto scalpore nel mondo della musica pop, anche perché alla ragazza il cantante ha dedicato alcune sue note canzoni, come Mark My Words, What Do You Mean?, e Friends. Selena Gomez non ha mai escluso che in futuro potrebbe decidere di avere dei figli, anche se nel 2022, in occasione dell’uscita del documentario sulla sua vita My Mind and Me, aveva spiegato che per lei potrebbe essere un po’ complicato. La 31enne cantante statunitense ha infatti reso noto negli anni passati di essere affetta dal lupus, una malattia autoimmune, e più di recente di soffrire anche di disturbo bipolare. Selena Gomez tiene sotto controllo questi suoi problemi di salute attarverso i farmaci, ma ha spiegato che queste terapie potrebbero impedirle di restare incinta. Ad ogni modo, parlando dell’argomento due anni fa aveva precisato che, se mai dovesse scegliere di diventare madre, troverebbe un modo per risolvere il problema.

Non sembra comunque che Selena Gomez abbia avuto alcuna reazione pubblica alla notizia dell’imminente paternità del suo ex Justin Bieber, anche se non possiamo escludere che i due possano essersi sentiti in privato per fare gli auguri ad Haley incinta di 4 mesi e alla sua prima gravidanza. In realtà c’è chi crede che sui social Selena Gomez abbia commentato la notizia di Justin Bieber futuro papà con un post in cui ride, quasi come scherno. In realtà si tratta di una casualità e di una foto inserita in una gallery per promuovere FoodNetwork dove si cimenta ai fornelli insieme a tanti ospiti. Insomma niente di vero anche se in tanti hanno sperato in questa risposta.

Justin Bieber padre e Selena Gomez si sposa con Benny Blanco

Intanto, i fan della cantante americana sono sempre più convinti che presto anche lei proverà ad avere dei figli, dato che la sua attuale relazione con il produttore musicale Benny Blanco va a gonfie vele. Ci potrebbe essere un clamoroso gossip frutto della casualità. Mentre Justin Bieber si gode la gravidanza della moglie, Selena Gomez starebbe organizzando in gran segreto un bel matrimonio con il suo nuovo fidanzato Benny Blanco. Certo si tratta solo di pettegolezzi, eppure la suggestione piace e viene riportata da numerosi tabloid statunitensi che parlanodi più fonti vicine alla coppia. In teoria quando Justin Bieber diventa papà Selena Gomez si sposerebbe, così i due si scambierebbero auguri reciproci e sarebbero legati ancora una volta, ma dalla felicità delle loro nuove vite.