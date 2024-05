L’acchiappatalenti come funziona: il meccanismo di Milly Carlucci

L’acchiappatalenti è il talent show su Rai 1 con Milly Carlucci alla conduzione: come funziona e quali sono le differenze con Italia’s Got Talent

Vedere Wanda Nara con un martelletto in mano è sicuramente una piacevole visione ma se anche tu guardando L’acchiappatalenti su Raiuno non hai ben capito come funziona il programma di Milly Carlucci, torto non hai perché è complicato. Questo format non va in onda all’estero, è un cavallo di razza creato su misura per la tv italiana dalla regina di Ballando con le Stelle. Prima di tutto il meccanismo del programma ha un punto di forza secondo la conduttrice, la stessa identica squadra del suo storico dancing show sia dietro che davanti le telecamere con qualche piccolo inserimento proveniente da Il Cantante Mascherato. Il regolamento de L’Acchiappatalenti su Raiuno è quello tipico di un talent show all’americana. Il giudizio sui vari concorrenti è affidato a una giuria di esperti presieduta da Simona Ventura, e composta anche da Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. In più ci sono i cosiddetti Acchiappatalenti che sono il presentatore tv Teo Mammucari, l’attore comico Francesco Paolantoni, la produttrice discografica Mara Maionchi, la cantante Sabrina Salerno e la showgirl Wanda Nara. Questi cinque talent scout hanno il compito di assistere alle varie esibizioni e “acchiappare” gli artisti che li convincono maggiormente. Potendo assistere solo ai pochi minuti di clip di presentazione di ogni concorrente e in più ai 15 secondi iniziali di ogni performance, dovranno battere un colpo con un martelletto, come avviene nelle aste.

Solo il primo a battere si aggiudica il talento in questione. Infine, i vari concorrenti del programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci andranno votati sia dalla giuria che dal pubblico a casa, attraverso il televoto, per stabilire chi sarà il vincitore di ogni puntata. Prima di questo, però, ogni Acchiappatalenti dovrà fare un’arringa finale alla Perry Mason per perorare la causa del proprio pupillo. Il programma L’Acchiappatalenti è composto da due fasi, al termine delle quali verrà stilata una classifica provvisoria della puntata. Agli acchiappatalenti verrà proposto anche uno scambio al buio tra il proprio talento e un altro che non conosce, e dovrà decidere se proseguire o cambiare. L’Acchiappatalenti vincitore di ogni puntata porta il proprio pupillo alla Finalissima dell’8 giugno.

L’acchiappatalenti e Italia’s Got Talent le differenze

A prima vista, L’acchiappatalenti potrebbe assomigliare ad altri talent show generalisti, in particolare Italia’s Got Talent, l’esempio principale che viene in mente. Come ha però spiegato Milly Carlucci, la differenza fondamentale del nuovo programma di Rai 1 rispetto agli altri dello stesso genere è che qui non concorrono persone comuni, ma artisti con una certa esperienza. Non si tratta di debuttanti “allo sbaraglio” (per citare La Corrida), ma di talenti magari non famosissimi ma comprovati, che provengono inoltre da tutto il mondo e non solo dai confini italiani. Qualche malizioso pensa al programma della storica rivale di Milly Carlucci, Maria De Filippi, ovvero Tu si que vales ma anche in questo caso è una piccola cattiveria visto che ci sono sostanziali differenze tra i programmi. Il principale è che nessun giudice prende in squadra un concorrente nella trasmissione di Canale 5. Per non parlare della possibile di scambiare i talenti, una vera fase inedita per un programma del genere. Un piccolo gioiellino proposto da Milly Carlucci.