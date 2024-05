Pechino Express vince Carrara la reazione social di Antonella Fiordelisi

Pechino Express 2024 si è concluso con la vittoria dei fratelli Carrara: Antonella Fiordelisi, intanto, reagisce sui social all’epilogo del programma di Sky

Al gran finale dell’undicesima edizione di Pechino Express, il reality sui viaggiatori di Sky, condotto anche quest’anno da Costantino Della Gherardesca, affiancato da Fru dei The Jackals una grande sorpresa. A prevalere su tutti gli altri concorrenti è stata la squadra dei fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, ovvero i Pasticceri. Dei due, il più noto è chiaramente Damiano Carrara, pasticcere e conduttore televisivo lucchese di 39 anni, che è stato giudice a Bake Off Italia e poi ospite ricorrente a È sempre mezzogiorno su Rai 1. I fratelli pasticceri hanno battuto Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal che si certo sui loro seguitissimi profili Instagram non sono state, solo, a guardare la loro sconfitta. Le influencer sono state le due grandi rivelazioni del programma di quest’anno. La 28enne Estefania Bernal, nativa di Buenos Aires, è stata Miss Universo Argentina nel 2016, ha poi lavorato come modella trasferendosi a Milano, ed è diventata nota presso il pubblico italiano per le sue partecipazioni a Scherzi a parte nel 2021 e, come concorrente, a L’isola dei famosi nell’anno successivo, arrivando fino in semifinale. A Pechino Express, Estefania Bernal ha preso parte assieme all’amica Antonella Fiordelisi, 26enne modella e influencer originaria di Salerno, celebre per programmi tv come Temptation Island (2017), Scherzi a parte (2021) e per essere stata concorrente al Grande Fratello Vip nel 2022. Nel mondo del gossip si è poi fatta conoscere per alcuni flirt illustri, come ad esempio quelli con Amedeo Barbato di Uomini e Donne, o con i calciatori Gonzalo Higuain e Guglielmo Vicario, oltre che con il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos Maria. Due invece i fidanzati vip ufficiali, Edoardo Donnamaria e Francesco Chiofalo. E proprio la reazione di Antonella Fiordelisi alla vittoria sul filo di lana dei fratelli Carrara ha attirato l’interesse del pubblico di Pechino Express, ieri sera. Ovviamente, una vittoria “in differita”, visto che il programma di Sky è stato tutto registrato nei mesi scorsi, per cui i vari concorrenti sono già da tempo rientrati nelle loro case.

Ieri sera, giovedì 9 maggio, si sono anche riuniti per assistere insieme alla messa in onda della finale, e Antonella Fiordelisi ha mostrato le immagini della festa nelle sue storie su Instagram. Ovviamente, una serata di grande divertimento e sportività, in cui la schermidrice ha ritrovato i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, e ha fatto un brindisi assieme ai vincitori di quest’ultima edizione di Pechino Express.

Pechino Express 2024 Antonella Fiordelisi e le polemiche su Sophie Codegoni

In queste ore dopo la finale ieri sera di Pechino Express torna di moda un retroscena che riguarda Antonella Fiordelisi e la sua partecipazione in coppia al reality. Avrebbe dovuto prendere parte al viaggio condotto da Costantino della gherardesca con un’altra influencer. Come ricorderete si tratta di Sophie Codegoni, era un passo dalla firma del contratto ma poi si vocifera che il suo compagno, e padre di sua figlia di un anno, Alessandro Basciano, le abbia impedito di partecipare causando così una grave crisi di coppia.