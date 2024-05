Eleonora Giorgi prima della malattia stava morendo: il suo racconto

Da giovane Eleonora Giorgi stava perdendo la vita, lo ha raccontato in passato per far comprendere ai giovani che certe sostanze sono vanno assunte

Eleonora Giorgi, oggi 70 anni, è diventata suo malgrado testimonial della lotta contro la malattia che l’ha colpita, un tumore al pancreas. Quando era giovane, all’apice del successo, ha vissuto però un dramma, che potremmo probabilmente definire simile, di cui ha voluto parlare in diverse interviste per dare un chiaro messaggio ai ragazzi riguardo all’uso di certe sostanze. L’attrice di Borotalco non ha mai negato di aver sofferto di depressione sia per la morte prematura del suo primo fidanzato, Alessandro Momo, che a soli 17 anni perse la vita in un incidente di moto che fu la stessa artista ad avergli dato in prestito. Questo malessere non era solo frutto di questo tragico episodio della sua vita, Eleonora Giorgi ha sofferto di disperazione vera e propria perché nel corso degli anni ha sentito troppo forte la mancanza di sua mamma. Una solitudine inquietante che solo con il tempo è riuscita a superare giustificando la donna per aver anteposto la fede all’amore per lei. Lo stesso stato d’animo che però l’ha portata all’uso di sostanze proibite. A salvarla dal baratro fu Angelo Rizzoli, suo primo marito per cinque anni e padre di suo figlio Andrea. L’attrice di Compagni di scuola ha però parlato di un’altra pagina della sua vita privata che l’ha portata ad un passo dalla morte certa e che riecheggia ancora oggi quando parla del suo tumore al pancreas. Non si tratta di una malattia, bensì di una reazione avversa all’assunzione di oppiacei. Era una festa tra, diciamo, amici a casa del pittore Mario Schifano e hanno iniziato a passarsi una pipa “particolare”. Come specificato a Oggi è un altro giorno e da Peter Gomez, la reazione fu terribile. Eleonora Giorgi si sentì male “mi si incrociarono gli occhi e svenni come ipnotizzata”. Insomma una brutta esperienza quella vissuta dall’attrice di Mia moglie è una strega.

Potrebbe interessarti anche: Eleonora Giorgi figlio Andrea chi è il padre: non è Ciavarro

Eleonora Giorgi la dipendenza per i figli

Eleonora Giorgi oggi rispetto a quando era giovane ha un’altra dipendenza, decisamente più salutare e positiva. Ogni volta ricorda a tutti di essere legata fortissimamente ai propri figli che ha anteposto alla carriera, a differenza di sua madre. L’attrice di Borotalco è mamma di Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro avuti rispettivamente dai suoi due ex mariti Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, quest’ultimo conosciuto sul set di Sapore di Mare 2. A rendere ancora più meravigliosa la sua vita privata è il suo nipotino, Gabriele, nato dall’amore tra suo figlio Paolo e Clizia Incorvaia. I due si sono conosciuti durante la loro esperienza al Grande Fratello VIP e da allora non si sono più separati.