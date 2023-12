Eleonora Giorgi figlio Andrea chi è il padre: non è Ciavarro

Eleonora Giorgi ha due figli: Paolo Ciavarro, 32 anni, e Andrea Rizzoli, 43 anni, nato da un precedente matrimonio. Chi è il padre del primo figlio dell’attrice

Data anche la sua fama, la vita privata di Eleonora Giorgi è sempre stata molto chiacchierata. Fece scalpore la sua relazione, nel 1974, con il 17enne collega Alessandro Momo (morto in un incidente motociclistico a bordo di una moto prestatagli da lei), ma soprattutto ha attirato il gossip dell’epoca perché era legata all’attore Massimo Ciavarro, conosciuto nel 1983 sul set di Sapore di mare 2 e poi sposato nel 1993. Da questa relazione è nato, nel 1991, l’attuale conduttore tv Paolo Ciavarro, che ha lavorato a Pechino Express, Forum, Amici di Maria De Filippi, Grande Fratello VIP, Alessandro Borghese – Celebrity Chef e, nel 2023, Boomerissima e Non sono una signora. Paolo Ciavarro però non è stato il primo figlio di Eleonora Giorgi: 11 anni prima, l’attrice romana aveva dato alla luce il suo primogenito, Andrea con un cognome importante, Rizzoli, nato da una relazione precedente a quella con Massimo Ciavarro. Il ragazzo ha preso il cognome del padre, e si chiama infatti Andrea Rizzoli: è nato a Roma il 12 marzo 1980 sotto il segno dell’Ariete, oggi ha 43 anni e lavora come produttore cinematografico e televisivo e sceneggiatore, tra i suoi lavori c’è al cinema Pompei Eros e Mito e la commedia Si può fare con Claudio Bisio, mentre per la TV ha prodotto le fiction Capri, Il Generale Della Rovere, La donna della domenica, Fuga per la libertà e Le ragazze di San Frediano. Andrea Rizzoli è salito alla ribalta delle cronache rosa soprattutto per il suo matrimonio con Alice Bellagamba, attrice e ballerina di Amici (quarta classificata all’edizione del 2008), di sette anni più giovane di lui. Sposati nel borgo di Montignano, in Umbria, i due sono però rimasti assieme per poco tempo, lasciandosi già dopo la luna di miele in Sri Lanka. La donna ha rivelato che tutto è partito da lei perché si sentiva chiusa in una gabbia d’oro e in seguito ha raccontato di essere andata in depressione a causa del divorzio perché stimava tanto il suo ex marito ma non si sentiva felice con lui.

Andrea Rizzoli è il primo figlio di Eleonora Giorgi, avuto dal primo marito Angelo Rizzoli, un noto editore italiano a capo del gruppo omonimo, oggi conosciuto come RCS Media Group. Angelo Rizzoli, chiamato Angelone per la sua stazza, aveva dieci anni più dell’attrice, e i due si sposarono nel 1979, dopo un anno che si erano conosciuti. Il matrimonio tra i due è avvenuto peraltro in una situazione molto particolare, ovvero durante una convention della Rizzoli a Venezia, e si è celebrato dentro la cripta della Basilica di San Marco. In quel momento, Eleonora Giorgi era già incinta di cinque mesi di suo figlio Andrea, che ha preso il nome del nonno figlio del fondatore della casa editrice di famiglia fondata nel 1927. Nel 1981, però, Angelo Rizzoli jr venne travolto dallo scandalo P2, quando il suo nome risultò iscritto alla discussa loggia massonica con ambizioni golpiste. Da qui in avanti, il rapporto tra l’editore e sua moglie divenne sempre più complicato, fino a che nel 1984 la coppia si separò, dopo che nel frattempo Eleonora Giorgi aveva conosciuto Massimo Ciavarro. Nato a Milano Angelo Rizzoli era laureato in Scienze Politiche all’Università di Pavia e prima di iniziare la sua attività di imprenditore aveva girato il mondo, la sua grande passione, ricordando con piacere le avventure in Medio Oriente, India e Vietnam. Il primo marito di Eleonora Giorgi è morto a 70 anni nel 2013 per le conseguenze cardiovascolari della sclerosi multipla che aveva fin dalla nascita. Dopo 13 mesi di carcere a causa dello scandalo del Banco Ambrosiano dove poi è stato assolto ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Roma, nel suo appartamento ai Parioli. Si è risposato con il suo medico Melania da cui ha avuto due figli, Arrigo e Alberto che sono quindi fratelli di Andrea, figlio di Eleonora Giorgi.

