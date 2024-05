Fedez Cristiano Iovino: chi è Christian Rosiello della curva sud Milan

Christian Rosiello è esponente di spicco della Curva Sud del Milan, amico di Fedez e di diversi vip rossoneri. Nella vita è anche istruttore di Kick Boxing

Tra i più attivi della Curva Sud del Milan, storico cuore dei fan rossoneri, c’è anche Christian Rosiello, amico di Fedez. Secondo diversi media l’ultrà conosce molti Vip, ad unirli sarebbe il tifo per la stessa squadra, tra cui l’ex marito di Chiara Ferragni. Non entriamo nel merito degli articoli di cronaca che lo menzionano, con tutti i condizionali del caso, nell’ambito del pestaggio post rissa in discoteca tra Fedez e Cristiano Iovino, (l’uomo del caffè di Ilary Blasi per intenderci). Fronte gossip ad essere interessante è il suo amore per il club rossonero che è al centro della sua biografia. Non sappiamo le origini dell’ultra, dato il cognome si ipotizza possano essere campane, ma diverse informazioni le forniscono il profilo Instagram di Christian Rosiello, quasi interamente dedicato alla sua passione per il Milan. Di lavoro, il presunto bodyguard di Fedez, fa l’allenatore di Kick Boxing, e di fitness in generale, con successo e un bel seguito social. In passato ha fatto parte dell’A.S.D. Boxe Club Bollate partecipando a diverse gare. Christian Rosiello condivide sui social anche qualche scatto della sua famiglia a cui è particolarmente legato, i. particolare sua figlia di 10 anni e la sua compagna. L’allenatore di Kick Boxing è un importante punto di riferimento per il tifo organizzato del Milan. In passato, ad esempio, come membro della Curva Sud, ha preso parte all’inaugurazione del Milan Club Marigliano, insieme ad altri colleghi.

Christian Rosiello e Fedez

Per quanto riguarda in che rapporti sono Christian Rosiello ultra della Milan e il rapper Fedez rispondono vari articoli di cronaca. Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, l’esponente di spicco della Curva Sud e l’ex marito di Chiara Ferragni si conoscerebbero da qualche tempo. Il primo, assieme ad altri ultras del Milan, in questo periodo farebbe da bodyguard al cantante. Avrebbe scortato, o semplicemente accompagnato, Federico Lucia fuori dal Tribunale di Roma. Inoltre Rosiello avrebbe portato Chiara Ferragni al parco con i figli a Milano durante un’uscita per farla sentire più al sicuro.