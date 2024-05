Cristiano Iovino amori: chi sono tutte le sue ex (complimenti!)

Cristiano Iovino, 27 anni, definito il personal trainer dei vip, ha tanti amori famosi tra cui Sabrina Ghio, Zoe Cristofoli e Oriana Marzoli

L’uomo del caffè di Ilary Blasi, il fidanzato per un mese di Oriana Marzoli e il protagonista della presunta rissa con Fedez: quanti volti ha Cristiano Iovino che ormai da anni ha conquistato il mondo del gossip. Il nome del 27enne personal trainer che vive tra Roma e Milano ha iniziato a circolare molto nelle cronache rosa, in particolare per le sue fidanzate vip ufficializzate su Instagram oppure beccate dagli esperti del settore. La sua lista di frequentazioni è piuttosto lunga, anche escludendo la storia non confermata con Ilary Blasi, in realtà lui parla di frequentazione intima, lei invece (con tanto di documentario) ha sempre dichiarato di essersi presa solo un caffè innocente. In realtà il nome di Cristiano Iovino è spuntato per la prima volta, almeno secondo gli archivi di Google, nel 2015, quando ha iniziato a frequentare Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne. Sembrava un amore destinato a durare visto che lei aveva appena rotto con il suo primo marito e padre di sua figlia Penelope, invece pochi mesi dopo Cristiano Iovino si vedeva già con Alessandra Ferrara, influencer e modella. Passa qualche anno e nel 2018 il personale trainer dei vip si mostra in una relazione abbastanza stabile con Zoe Cristofoli, ex di Fabrizio Corona, influencer e oggi compagna del calciatore del Milan Theo Hernandez e madre di suo figlio.

Non stupisce che Iovino abbia frequentazioni nel mondo dello spettacolo, visto che è da questo settore che provengono molti dei suoi clienti. Lui stesso, a Roma, è noto per frequentare zone altolocate, da Roma Nord ai Parioli. Secondo il giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia, Cristiano Iovino avrebbe anche avuto una relazione con Giulia De Lellis, avvenuta subito dopo la prima crisi tra lei e Andrea Damante e raccontata poi nel libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”. Un’altra presunta fiamma di Cristiano Iovino dovrebbe essere la modella venezuelana Mariana Rodriguez, nota in Italia per aver partecipato a Pechino Express e al Grande Fratello Vip ma soprattutto per essere stata in barca con Stefano De Martino. Infine, tre ulteriori flirt piuttosto recenti: la modella italiana Chiara Scelsi, anche lei ex del conduttore di Stasera Tutto è Possibile; l’ex Uomini e Donne e GF Vip Soleil Sorge (con cui ha trascorso una particolare vacanza ad Ibiza) e l’influencer venezuelana Oriana Marzoli. Negli ultimi tempi si è parlato molto proprio di Cristiano Iovino e la sudamericana perché causa della rottura tra la bionda esperta di reality e Daniele Dal Moro, coppia nata al GF Vip. Tra gli amori di Cristiano Iovino ufficializzati su Instagram o rivelati, di sicuro qualunque cosa ci sia stata con Ilary Blasi rappresenta la liason più famosa e chiacchierata a cui sia mai stato accostato il personal trainer romano.

Potrebbe interessarti anche: Fedez Cristiano Iovino: chi è Christian Rosiello della curva sud Milan

Cristiano Iovino Fedez e … Chiara Ferragni

C’è però una calunnia riguardo al rissa gate Iovino Fedez. Per lungo tempo si è disquisito di questa vicenda di cronaca e leggendo un po’ i commenti su Instagram nei post dedicati, più di un utente ha fatto una battuta sarcastica che poi come accade sui social si è trasformata in una finta verità. Ludovica Di Gresy, fiamma di Fedez dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, sarebbe stata la ragazza al centro di presunti apprezzamenti del personal trainer dei vip. C’è però chi ha ipotizzato che invece alla base dello scontro tra Cristiano Iovino e Fedez ci fosse stato una sorta di flirt tra l’uomo del caffè di Ilary Blasi e l’imprenditrice digitale. Ma quanto è malpensante la gente!