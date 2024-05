Angelo Tropea Chiara Ferragni chi è il ragazzo con lei nelle storie

Il legame tra Angelo Tropea e Chiara Ferragni attira l’interesse del gossip dopo che l’uomo apparso ancora nelle storie Instagram dell’imprenditrice

Che figura rappresenta oggi il manager 40enne Angelo Tropea nella vita di Chiara Ferragni? Anni fa apparve al fianco dell’influencer scatenando le ipotesi più suggestive e la smentita social di Fedez, ex marito dell‘imprenditrice digitale. Dopo la rottura Federico Lucia ha iniziato a frequentare Ludovica di Gresy, 22enne milanese e per i più attenti l’affascinante uomo con lei nelle storie Instagram sarebbe la risposta alla nuova del rapper. Il suo nome, come stesso i tag rivelano è Angelo Tropea, ma in realtà non c’è nulla di “sospetto” nella sua presenza accanto alla CEO di The Blond Salad. Chiara Ferragni e Angelo Tropea non stanno insieme, ovviamente, sono amici da molto tempo, prima ancora che la 37enne cremonese diventasse una star globale, anzi secondo alcuni ha contribuito lui stesso e non poco all’evoluzione del brand di Chiara Ferragni. Figura importante della blogger fin da quando erano entrambi molto giovani, aveva anche collaborato con lei agli inizi della nascita di The Blonde Salad, quando c’era anche Riccardo Pozzoli. Nel 2013 Angelo Tropea ha ricoperto il ruolo di PR e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand, mantenendo questa veste fino al 2018. In quell’anno, l’amico dell’influencer del pandoro gate ha lasciato Milano per spostarsi a lavorare a Roma, andando a dirigere The Rome Edition, il primo hotel italiano della catena Marriott International, specializzata di alberghi di lusso. Dall’aprile 2022 vive nella Capitale, ma spesso sale a Milano sia per lavoro che per incontrare i suoi punti fermi, tra cui appunto Chiara Ferragni. Manager e mamma di Leone e Vittoria hanno spesso viaggiato assieme, come ad esempio il viaggio in India di fine novembre 2023. Angelo Tropea era già amico del precedente compagno dell’imprenditrice lombarda, Riccardo Pozzoli, ed è stato invitato anche al matrimonio di Chiara Ferragni con Fedez, partecipando anche all’addio al nubilato della sua migliore amica a Mykonos, in Grecia.

Angelo Tropea un profilo Instagram tra viaggi e belle donne

In poche parole, Angelo Tropea è un imprenditore e manager piuttosto di successo, con molti amici vip. Per fare un esempio, è stato tra gli invitati all’esclusiva cerimonia per il matrimonio di Miriam Leone con Paolo Carullo, svoltasi nel 2021 a Scicli, in Sicilia. Per quanto riguarda la sua vita privata, Tropea risulta essere single: non è sposato e non ha una relazione nota pubblicamente. Sul suo profilo Instagram lo si vede spesso in compagnia di altre donne, ma sono tutte sue amiche, come appunto Chiara Ferragni.