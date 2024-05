Giovanni Sallusti parentela con Alessandro Sallusti

Giovanni Sallusti è parente con Alessandro Sallusti? La verità sul rapporto tra i due giornalisti, noti volti del palinsesto dei talk show politici di Mediaset.

Alessandro Sallusti è uno dei giornalisti più noti, e anche discussi, del panorama italiano, ma da qualche anno in tv appare spesso anche un suo omonimo, ovvero Giovanni Sallusti, anche lui giornalista. I due spesso compaiono anche in qualità di ospiti negli stessi programmi, come ad esempio Quarta Repubblica su Rete 4, e ciò ha portato gran parte del pubblico italiano ha domandarsi se Giovanni e Alessandro Sallusti siano imparentati. Giovanni Sallusti, meno noto del suo omonimo, è a sua volta giornalista, ed è noto principalmente per essere stato per un breve periodo portavoce del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. In precedenza ha scritto su Libero, L’Ordine, Il Giornale, La Provincia e Nicolaporro.it, oltre ad aver fondato e diretto il sito Lintraprendente.it. Iscritto all’Albo dei Giornalisti professionisti della Lombardia dal 2010, Giovanni Sallusti si occupa dal 2017 anche di comunicazione politica, attraverso la società Idein Communication, di cui è socio. Nato a Como ha 41 anni e ha anche scritto un libro, Politicamente corretto. La dittatura democratica, pubblicato nel 2020 da Giubilei Regnani, l’editore fondato da Francesco Giubilei, attuale consigliere del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Giovanni Sallusti non è figlio di Alessandro Sallusti, anche se i due sono lo stesso imparentati: il primo è infatti il nipote dell’attuale direttore del Giornale. Giovanni Sallusti è, per precisare, il figlio del fratello di Alessandro Sallusti.

Giovanni Sallusti un curriculum come lo zio

L’allievo che supera il maestro? Il curriculum dello zio è altrettanto ricco e simile a quello del nipote. Alessandro Sallusti ha 67 anni ed è nativo di Como, proprio come il nipote. È una voce nota del giornalismo conservatore italiano, divenuto celebre soprattutto tra la fine degli anni Duemila e l’inizio del decennio successivo per le sue apparizioni in tv e le frequenti difese a spada tratta di Silvio Berlusconi. Dal 7 settembre 2023 è direttore responsabile de Il Giornale, ma in passato ha scritto per Il Messaggero, Avvenire, Il Corriere della Sera, Il Gazzettino, La Provincia, Libero e L’Ordine, giornale comasco di cui è stato editore e direttore fino al 2009. Ha anche diretto il sito d’informarzione InsideOver, ed è apparso in tv in programmi come Otto e mezzo, Dimartedì, L’aria che tira, Piazza Pulita, Non è l’Arena, Dritto e Rovescio, Stasera Italia, Mattino Cinque, Domenica In, e Porta a Porta. Tra il 2007 e il 2016 ha avuto una relazione con Daniela Santanché, attuale Ministra del Turismo, e successivamente, dal 2017, ha iniziato a frequentare l’imprenditrice e opinionista tv Patrizia Groppelli, che ha infine sposato il 31 maggio 2023. Di lui sappiamo che ha un figlio, Massimiliano, avuto da una precedente relazione.