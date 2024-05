Ludovica di Gresy su Instagram il giallo foto

Ludovica di Gresy 22 anni, studentessa di moda, milanese accostata a Fedez, ha avuto con il suo profilo Instagram lo stesso problema di Noemi Bocchi.

Ludovica di Gresy su Instagram, in pochi giorni, è passata da possibile influencer con un bel possibile boom di follower al diniego, fino a dover risolvere il problema di fake a suo nome con una scelta drastica riguardo ai suoi social. Fino a pochi giorni fa nessuno conosceva il nome della cosiddetta sosia di Chiara Ferragni, almeno tra il grande pubblico in Italia. Adesso la bionda nuova fiamma di Fedez è diventata suo malgrado una piccola star: pare infatti sia proprio lei la ragazza al centro della rissa avvenuta a fine aprile al The Club di Milano tra Fedez e Cristiano Iovino. Un evento che ha fatto discutere soprattutto per “l’after”, con il personal trainer, in passato legato a Ilary Blasi, che sarebbe stato successivamente aggredito da alcuni ultras del Milan vicini proprio all’ex marito di Chiara Ferragni. Sono stati diversi esperti di gossip a rivelare che la misteriosa ragazza bionda al release party di Capo Plaza, con cui era stato avvistato Fedez, è la sua nuova fidanzata Ludovica di Gresy (mentre per altri è solo un’amica). L’identikit è stile Ferragnez, una 22enne studentessa di moda all’Istituto Marangoni di Milano che lavora anche come modella. Inoltre il padre è Emanuele di Gresy, in passato legato a Flavia Vento, attenzione però non è quello delle Cantine omonime, è il cugino, ma sarebbe comunque di discendenza nobile. Milanese d’origine, probabilmente vive a City Life, la modella è diplomata nel 2020 al liceo artistico Giovanni XXIII del capoluogo lombardo. In famiglia è soprannominata Dudi, ma intanto il suo profilo Instagram ufficiale è privato e accessibile solamente alle sue conoscenze strette, che non sono poche, a dire la verità, dato che conta oltre 3.000 follower. Sarà stata pure una ragazza molto riservata, ma è stata costretta a chiudere la sua pagina sul noto social dopo quanto successo tra Fedez e Iovino, e probabilmente già prima dopo essere stata accostata al rapper Federico Lucia (la rottura dei Ferragnez è molto fresca). Il fatto che Ludovica di Gresy non sia pubblicamente attiva su Instagram ha ovviamente fatto sì che nascessero diversi profili fake a suo nome, adesso che è diventata un personaggio pubblico, sebbene non proprio per sua volontà.

Ludovica Di Gresy come Noemi Bocchi

Ci sono delle somiglianze tra il gossip di Totti e Noemi e quello Fedez. Prima di tutto il fatto che Ludovica di Gresy assomigli molto nel fisico a Chiara Ferragni così come la Bocchi con Ilary Blasi. Poi, e non ci riferiamo al prezzemolo Cristiano Iovino, anche fronte social ci sono delle coincidenze. Anche quando Noemi Bocchi divenne improvvisamente famosa, in quanto nuova fiamma di Francesco Totti, fu costretta a chiudere il suo profilo Instagram per tutelare la propria privacy e, nel frattempo, spuntarono rapidamente molti altri assolutamente fasulli.