Il Volo Tutti per Uno 2024 in Nessun Dorma il dettaglio su scioglimento

Il Volo si scioglie è la voce che gira da Sanremo con Capolavoro. Durante Tutti per Uno 2024 all’Arena di Verona un indizio non è passato inosservato

Le secche smentite di Ignazio Boschetto su Il Volo che si scioglie per iniziare diversi percorsi musicali avevano convinto i fan. La doccia gelata arriva però da un dettaglio riguardo al comportamento di Gianluca Ginoble a Il Volo Tutti per Uno 2024. È la puntata del 14 maggio, per intenderci quella registrata una settimana prima della serata vista su Canale 5. Il format scorre veloce, con grandi ospiti del calibro di Claudio Baglioni e Giorgia e come al solito, grazie al loro straordinario talento, i tre tenori spaccano. Mille giorni di te e di me, Chiamami sempre amore, o Stupendo fino a qui con Alessandra Amoroso per citare giusto tre cover, sono state eseguite magistralmente. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno poi cantato anche insieme all‘Arena di Verona incantando il pubblico che aveva acquistato il biglietto tanto quanto quello dalla TV di casa, sintonizzato su Canale 5. Poco prima della mezzanotte a Il Volo Uno per Tutti 2024 arriva il momento di Nessun Dorma per le tre straordinarie voci nate a Ti Lascio una Canzone con Antonella Clerici. Il loro “All’alba Vincerò” incanta ed emoziona meritando una doverosa lunga standing ovation. Sui social c’è chi però ha notato un dettaglio, postando anche una foto eloquente, che sta mandando in ansia i fan dei vincitori di Sanremo con Grande Amore. D’altronde le voci su uno scioglimento de Il Volo si rincorrono da tempo e sono divampate dopo che è diventata virale una lite ad un programma radio tra Piero Barone e Gianluca Ginoble. Il piccolo litigio, se vogliamo, su una sciocchezza, secondo l’abruzzese, per il pubblico, il suo gruppo era difficile da immaginare adatto ad un brano come Who Wants Live Forever dei Queen, scatenando il dissenso del siciliano di Marsala. Il maggiore dei tre tenori ha fatto subito da paciere anche se da quella lite sembrava trapelasse qualcosa di più forte. L’impressione che dava era quella di vedute diverse per gli ex ragazzi di Antonella Clerici che hanno sempre variato tra pop e canto lirico. Con queste premesse il gesto di una delle tre voci di Capolavoro ha fatto molto preoccupare i fan.

Potrebbe interessarti anche: Il Volo da piccoli | ieri e oggi FOTO

Il Volo Uno per Tutti 2024

Al termine dell’esibizione di Nessun Dorma durante la puntata del 14 maggio di Il Volo Uno per tutti 2024, Gianluca Ginoble, pur godendosi gli applausi del pubblico dell’Arena di Verona, si è staccato subito dall’abbraccio di Ignazio Boschetto, spostandosi un po’ più a lato rispetto ai suoi colleghi. Piero Barone ha ringraziato, poi, subito dopo anche l’Orchestra. C’è chi ha visto questo comportamento di Gianluca come un modo per forzare lo scioglimento de Il Volo, secondo noi è solo suggestione.