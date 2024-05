Bridgerton 3 Francesca chi è la nuova attrice e perché è cambiata

Bridgerton 3 nel cast Hannah Dodd è l’attrice che interpreta Francesca al posto di Ruby Stokes. I motivi del cambio

C’è stato un cambio nel cast nella nuova stagione di Bridgerton, l’amatissima serie in costume di Netflix. Nella terza annata dello show, infatti, a interpretare Francesca Bridgerton non c’è più Ruby Stokes. L’attrice britannica classe 2000 non tornerà nelle nuove puntate a recitare la parte della sestogenita della prestigiosa famiglia aristocratica inglese. Un ruolo fin qui abbastanza marginale nella serie, che è apparsa giusto in appena 5 episodi finora, e non proprio con una parte da protagonista. Ma sembra che nel prossimo futuro i produttori di Bridgerton vogliano dar maggiore spazio a Francesca, che nella saga letteraria scritta da Julia Quinn e pubblicata in Italia da Mondadori diventa molto importante nel sesto libro. A sostituire Ruby Stokes in questa imminente terza stagione, come mostrano le immagini da set, ci sarà Hannah Dodd, attrice anche lei britannica nata nel 1995. Il pubblico potrebbe riconoscere il suo volto, dato che negli ultimi anni è apparsa in vari prodotti cinematografici e televisivi, alcuni dei quali approdati anche su Netflix. Era infatti nel film del 2019 Una famiglia al tappeto, e nel 2021 è stata Sandra nel film Marvel The Eternals. Su Netflix, Hannah Dodd è apparsa in due occasioni nel 2022, prima nel film Enola Holmes 2, e poi nella miniserie Anatomia di uno scandalo, dove interpretava la giovane Sophie Whitehouse. Non ha ancora avuto modo di recitare in ruoli da protagonista, ma la parte di Francesca Bridgerton potrebbe, con i prossimi sviluppi della serie, darle grande notorietà e lanciarne definitivamente la carriera. Di sicuro, il pubblico televisivo è rimasto spiazzato dalla decisione di cambiare l’interprete del ruolo in corso d’opera. Il motivo di questa scelta è noto, in realtà, ed è legato agli impegni lavorativi di Ruby Stokes, l’attrice originale nel ruolo di Francesca. Era stata ingaggiata da Netflix come guest star nelle prime due stagioni, ovvero come attrice che fa apparizoni occasionali nello show, sebbene il suo personaggio non fosse proprio una comparsa. Per questo motivo, quando le si è presentata una migliore opportunità, Ruby Stokes ha deciso di accettarla. L’attrice 24enne ha firmato come protagonista di un’altra serie Netflix, Lockwood & Co., in cui è stata una delle protagoniste della prima stagione. Sfortunatamente per lei, lo show non ha riscosso il successo sperato, e la piattaforma lo ha cancellato. A quel punto, però, il ruolo di Francesca in Bridgerton era già stato affidato ad Hannah Dodd.

Bridgerton 3 Francesca e una possibile serie su di lei

Inutile negarlo il personaggio di Francesca nel cast di Bridgerton, anche 3, è praticamente pari a zero. Come sappiamo, però, la serie Netflix ispirata ai romanzi di Julia Quinn riservano spesso molte sorprese. Come accaduto con Penelope e Colin che hanno anticipato il loro diventare protagonisti, differenza dei libri, il cambio d’attrice per Francesca potrebbe essere preludio di una nuova stagione interamente dedicata a lei.