Giulia Berdini è ora moglie di Franco Di Mare: il segreto straziante

Giulia Berdini a 32 anni è diventata la moglie di Franco Di Mare poco prima che il giornalista morisse: il post Facebook del fratello

La morte di Franco Di Mare a 68 anni a causa di un mesotelioma è arrivata un mese dopo l’intervista che il giornalista aveva rilasciato a Che Tempo Che Fa dove aveva rivelato per la prima volta le sue condizioni di salute e la malattia che lo aveva colpito. Durante la chiacchierata con Fabio Fazio aveva parlato anche della sua compagna Giulia Berdini, più giovane di 37 anni, che insieme alla figlia Stella gli erano costantemente accanto. Un amore nato otto anni fa e che a poche ore dalla morte si scopre essere stato suggellato dal matrimonio. In tanti credevano che la donna fosse la compagna del giornalista dopo la fine delle nozze dello stesso volto Rai con la prima moglie Alessandra. In realtà non è così. Infatti Giulia Berdini è la moglie di Franco Di Mare, un matrimonio celebrato il 15 maggio, due giorni prima della morte del giornalista ed ex inviato di guerra. A svelare le nozze è stato Gino Di Mare, fratello dello sposo, che su Facebook aveva pubblicato uno scatto di una corona di rose bianche tipiche di un addobbo matrimoniale. Nessun commento e nemmeno risposte agli utenti che avevano chiesto informazioni sulla foto. Lo stesso Gino Di Mare aveva pubblicato anche un altro scatto, questa volta una foto della sposa in un anello di rose bianche. Solo dopo la morte si è poi scoperto che Franco Di Mare e Giulia Berdini si erano sposati proprio il 15 maggio, due giorni prima della scomparsa dell’ex volto della Rai. Per dovere di cronaca, non solo i social avevano rivelato le nozze, la notizia era passata in sordina e solo l’agenzia di stampa nazionale DIRE aveva rivelato che i due erano diventati marito e moglie. Proprio l’annuncio delle avvenute nozze aveva fatto pensare ad un peggioramento delle condizioni di Franco Di Mare e a quello che poteva essere un matrimonio in extremis.

Franco Di Mare e il matrimonio in extremis come Michela Murgia

La scelta di Franco Di Mare di sposare la compagna Giulia Berdini due giorni prima della sua morte ha ricordato il gesto fatto da Michela Murgia che il 15 luglio 2023 sposò il compagno Lorenzo Terenzi in articulo mortis. Si tratta di un termine che sta ad indicare azioni che vengono fatte con eccezionalità perché sul punto di morte. La stessa scrittrice aveva pubblicato uno scatto delle nozze avvenute su letto a causa della malattia che l’aveva colpita, un tumore renale. La morte di Michela Murgia è avvenuta il 10 agosto 2023, meno di un mese dal giorno del suo matrimonio.