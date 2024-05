Giulia Berdini chi è la compagna di Franco di Mare: giovanissima

Franco Di Mare aveva una nuova compagna negli ultimi anni, dopo la fine del matrimonio: chi è la donna con cui ha trascorso gli ultimi momenti di vita il giornalista Rai

Il mondo del giornalismo italiano dà l’ultimo triste addio a Franco Di Mare, giornalista napoletano di 68 anni divenuto celebre e molto amato dal pubblico italiano prima come inviato di guerra per la Rai e poi come conduttore di vari programmi televisivi. Negli ultimi tempi aveva rivelato di essere affetto da una grave malattia, un tumore molto aggressivo chiamato mesotelioma, che lo ha infine portato alla morte nella giornata venerdì 17 maggio 2024. Negli ultimi tempi, Franco Di Mare era assistito dalla sua nuova compagna, con cui stava dopo la fine del precedente matrimonio con la moglie Alessandra, con cui ha cresciuto la figlia adottiva Stella. La bambina, come spesso aveva raccontato il giornalista, era stata adottata dopo che lui l’aveva incontrata in un orfanotrofio di Sarajevo, dove si trovava in qualità di inviato durante la guerra in Bosnia. La compagna che ha assistito Franco Di Mare fino alla morte si chiama Giulia Berdini: è con lei che il giornalista napoletano ha trascorso gli ultimi anni di vita. Nata a Roma il 24 novembre sotto il segno dello Scorpione, la storica fiamma del giornalista Rai morto di mesotelioma ha studiato al Liceo Seneca nel centro della Capitale. Giulia Berdini ha iniziato a lavorare per il catering di ristorazione “Ladisa”. Per intenderci è lei la barista di cui titoló Dagospia “Franco di Mare lascia la moglie per una barista” di nome Giulia, ma la giovane non ha mai spiegato di preciso il suo ruolo all’interno dell’azienda per cui lavora ancora oggi. Dopo aver prestato servizio presso il Ministero degli Interni e gli studi Rai di Saxa Rubra la compagna del fu giornalista di Uno Mattina si è spostata presso i Vigili del Fuoco di Roma come direttrice dei servizi di ristorazione. Tra Franco di Mare e Giulia Berdini c’erano ben 35 anni di differenza, dato che la donna ha oggi 33 anni, ma la loro relazione va avanti già da otto anni, dopo essersi conosciuti nell’ambiente Rai. L’ultima compagna non è mai appartenuta però propriamente al mondo del giornalismo e nemmeno a quello dello spettacolo. Tra le curiosità ha un cane di nome Lili.

Franco di Mare e Giulia Berdini si sono conosciuti alla mensa di Saxa Rubra nel 2017 quando lei era poco più che ventenne e Area Manager presso Ladisa Ristorazione. È bastato il suo sguardo pieno di vitalità a farlo innamorare aveva raccontato non molto tempo fa il giornalista Rai, a proposito della sua ultima compagna. La loro relazione è iniziata semplicemente scambiando qualche chiacchiera al bar di Saxa Rubra, per poi evolversi in qualcosa di più grande e importante. Un sentimento che è resistito sia alla differenza d'età che alla distanza iniziale dovuta ai vari impegni lavorativi di entrambi, e infine anche al drammatico periodo della malattia del giornalista Rai. Giulia Berdini ha anche un proprio profilo Instagram, dove è seguita attualmente da oltre 38.000 follower. Sui social, però, raramente ha pubblicato contenuti legati alla sua storia con Franco Di Mare, sebbene la foto profilo li ritragga felicemente insieme.