Quattro hanno ereditato ricco patrimonio di Raffaella Carrá: il testamento

Quando è stato aperto il testamento di Raffaella Carrá, chi ha ereditato il cospicuo patrimonio e a quanto ammonta quello che la Pelloni ha guadagnato

Il 5 luglio 2021 è morta Raffaella Carrá a causa di una malattia, un tumore ai polmoni. Non avendo eredi, che in gergo giuridico si chiamano diretti, e avendo adottato a distanza tanti piccoli in difficoltà, la curiosità dell’opinione pubblica si è sposata su chi avrebbe ereditato il suo cospicuo patrimonio. Vero nome Raffaella Maria Roberta Pelloni, la voce di Pedro non si è mai sposata. Due gli amori importanti per la conduttrice di “Carramba che sorpresa”!, Gianni Boncompagni e il suo ultimo compagno Sergio Japino. Fronte famiglia Raffaella Carrá aveva un fratello di nome Enzo e 12 figli a distanza. Attenzione, non adottivi, che quindi non hanno nessun diritto giuridico dopo la morte di chi ha donato denaro per accudirli come la show girl romana. Tutte queste informazioni sono state utili per fare fantaereditá un mesetto dopo la scomparsa della cantante di Mi scoppia il Cuor tra pronostici su chi avrebbe intascato possibili ville, gioielli e cash (che rosiconi e cinici questi trend addicted). Un mese dopo la doccia gelata per i curiosoni, pare che nessun testamento di Raffaella Carrá è stato aperto, la carta dal notaio prima di morire non sarebbe mai stata scritta. Come nelle migliori telenovelas argentine, dove tra l’altro l’iconica voce del Tuca Tuca era una star, il mistero si è infittito. Voci di corridoio vicini all’attrice, come riportano i grandi brand editoriali, hanno detto che i nipoti Matteo e Federica e Pelloni solo coloro che hanno ereditato il patrimonio di Raffaella Carrá. Sono i figli del fratello Enzo morto a 56 anni per un tumore al cervello e sembra scontato anche perché dal punto di vista legale sono loro i primi in asse ereditario ad aver diritto ai beni della show girl. Altre fonti aggiungono però un dettaglio incline al gossip. Oggi i nipoti della Carrá vivono a San Marino, Matteo lavoro ingegnere, Federica sposata con Tommaso Lonfernini. La cantante di Come è bello far l’amore ha sempre detto di aver cresciuto i figli del fratello come suoi dopo la prematura sua scomparsa e anche loro ai funerali hanno ricordato quanto la show girl è stata loro vicino. Ad aver ereditato il patrimonio di Raffaella Carrá (non si sa in che misura) potrebbero essere stati anche Sergio Japino e sua figlia Jessica, secondo Affari Italiani.

Raffaella Carrá a quanto ammonta il patrimonio

Il patrimonio stimato di Raffaella Carrá ammonta ad una cifra elevata. Prima di tutto i diritti biografici, si farà una serie TV su Raffa, e quelli legati alle canzoni, successi planetari senza tempo. Tra i beni materiali, le case e le ville per intenderci: l’appartamento dove viveva a Via Nemea 21 a Roma e le due residenze in Toscana, a Cala Piccola, all’Argentario e a Montalcino in provincia di Siena. Facendo un calcolo ignorante diciamo un 50 milioni di euro.