Cassie Ventura chi è ragazza nel video picchiata da Puff Daddy: lei oggi

Cassie Ventura è l’ex fidanzata di Puff Daddy. Appare in un video del 2016 picchiata dal rapper. Biografia, il marito e cosa fa oggi la cantante

Andrà in terapia Puff Daddy, 54enne rapper di New York, dopo che la CNN ha diffuso un video del 2016 in cui il cantante all’Inter Continental Hotel di Los Angeles aggredisce e picchia una ragazza: si tratta della sua ex fidanzata dell’epoca Cassie Ventura. Proprio la vittima de lo ha denunciato in passato per violenza e abusi fisici. Il vero nome della ragazza è Cassandra Elizabeth Ventura) è una cantante e modella statunitense, che è stata assieme a Puff Daddy tra il 2007 e il 2018, cioè per gran parte della sua carriera artistica. Dando un occhio alla biografia, nata in Connecticut nel 1986, Cassia Ventura ha iniziato a sfilare a soli 14 anni, e nel frattempo è divenuta anche una cantante R&B. Ha fatto il suo debutto discografico nel 2006 con l’album Cassie, che ad oggi resta il suo unico disco di studio, anche se in seguito ha realizzato diversi singoli, collaborando con varie star della musica americana. Oltre a questo, la ragazza picchiata nel video da Puff Daddy ha anche lavorato per la casa discografica del rapper di “I’ll be missing you” mentre i due stavano assieme. La ex che ha denunciato Puff Daddy, molto simile a Rihanna, ha anche avuto una breve carriera da attrice, apparendo in alcuni videoclip (il più noto è quello di Stronger di Kanye West, nel 2007) e poi nel film del 2008 Step Up 2 e Honey 3, nel 2016.

Cassie Ventura oggi: che fine ha fatto la ragazza che ha denunciato Puff Daddy

Terminata la relazione con Puff Duddy due anni dopo il video che attesta le violenze nel 2018, anche a causa degli abusi subiti. Cassie Ventura ha creato una propria etichetta discografica, la Ventura Records, con cui ha fatto uscire alcune nuove canzoni, e nel 2020 è tornata a recitare nel film Spenser Confidential di peter Berg e in The Perfect Match. Nel 2019 ha sposato l’addestratore e fitness trainer Alex Fine, da cui ha avuto due figlie: Frankie Stone, nata nel 2019, e Sunny Cinco, nata nel 2021. Oggi Cassie Ventura a 38 anni è per lo più produttrice e ha denunciato Puff Daddy per violenze, descrivendo vari episodi di abusi avvenuti nel corso della loro relazione, a partire addirittura da quando si conobbero nel 2005. Il rapper aveva negato ogni accusa, e infine le due parti avevano trovato un accordo per evitare iul processo. Il video diffuso sabato dalla CNN sembra confermare le accuse fatte a Diddy da Cassie Ventura, che aveva descritto questo specifico episodio nella sua denuncia.