Michela Redaelli chi è moglie di Franchino e cosa fanno le figlie

Franchino è stato un noto dj italiano, morto per una grave malattia A dare la tragica notizia sono stati i famigliari: chi sono la moglie Michela e le figlie del dj

La notizia morte di Franchino a 71 anni a causa di una malattia, la recidiva di un carcinoma è stata data ufficialmente dalla famiglia del dj e vocalist, ovvero dalla compagna e dalle figlie. Franchino non aveva moglie, nel senso non era sposato, ma conviveva da tempo con la compagna storica Michela Redaelli. Nata a Lecco, in Lombardia, il 20 gennaio del 1972, è un’infermiera professionale che ha lavorato a lungo nel reparto di psichiatria di un ospedale, almeno fino alla nascita della prima figlia. Michela, compagna del dj morto a 71 anni, ama condividere su Facebook scatti della sua vita privata e tra le curiosità su di lei c’è il suo essere fan di Gianluca Grignani. Non si sa esattamente da quanto stessero assieme lei e Franchino, ma nel 2009 ha pubblicato il romanzo autobiografico Back to Life, con Edizioni Cinquemarzo, in cui racconta il percorso fatto proprio dal dj con il tumore che lo aveva colpito diversi anni fa. Franchino ha un’ex moglie in Brasile, in un piccolo paesino di Bahia, da cui ha avuto una figlia di nome Luna. Francesco Principato era stato sposato in precedenza con una donna brasiliana di cui non conosciamo il nome, e da cui aveva avuto una figlia, Luna. Ma diverso tempo, però, viveva con la compagna Michela Redaelli in Toscana, nella località di Santa Maria a Monte, un comune di circa 13.000 abitanti nella provincia di Pisa. Il dj siciliano si era trasferito in questa zona anni prima, dopo aver vissuto all’isola d’Elba negli anni giovanili, aprendo anche una boutique da parrucchiere sull’isola, prima di darsi completamente alla musica. Franchino con Michela Redaelli ha avuto altre due figlie, Martina e Carlotta. Il dj soprannominato il poeta raramente ha parlato apertamente della sua famiglia preferendo dare spazio alla sua musica e a messaggi positivi per i giovani. È noto, attraverso la sua biografia ufficiale, che sua figlia Luna vive in Brasile, dove andava per lavoro e dove è nata la sua fase della sua carriera. Carlotta, la terzogenita tra le figlie di Francesco Principato, è un appassionata di disegno e di fumetti. Inoltre anche lei ama cantare, il papà in diversi post su Facebook l’ha definita teneramente figlia d’arte. Martina ama, invece, l’equitazione, che pratica a livello agonistico e la danza latino americana. La famiglia si sa è uno dei capisaldi della vita, un’ancora di salvezza e gioia. Francesco Principato, sul suo profilo privato, amava postare foto, ricordi della sua esistenza accanto alla sua compagna e alle figlie di 18 e 12 anni.

Franchino l’amore per le figlie e per i giovani

L’ultima apparizione sui media del vocalist e dj Franchino è stata in un’intervista rilasciata a Fedez per il podcast Muschio Selvaggio. Non a caso la storica voce del The Clubbing veniva definito nell’ambiente disco il poeta. Non raccontava storie, quelle piuttosto quando si trovava a tagliare i capelli nella prima vita di Francesco Principato quando faceva il parrucchiere. Piuttosto il dj morto a causa di un carcinoma, a 71 anni, preferiva far sognare, raccontare favole. Questa propensione ad un particolare tipo di musica nasce dalla predisposizione di Franchino verso i giovani che preferiva ascoltare e non giudicare come si fa con i figli.