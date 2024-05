Angela Lee chi è la moglie di Thiago Motta che infiamma tifosi

Se tra gli appassionati di calcio Thiago Motta fa parlare soprattutto per le sue qualità e i risultati ottenuti nell’ultima stagione, tra il pubblico meno avvezzo alle questioni sportive interessa molto anche la sua vita privata. D’altronde anche da calciatore non è mai stato un tipo da gossip e veline ma molto legato alla famiglia. La moglie di Thiago Motta è Angela Lee e insieme hanno tre figlie femmine. Nata a San Paolo in Brasile il 28 novembre (data di nascita non ufficiale) sotto il segno del Sagittario, Angela Lee ha 40 anni d’età. La moglie di Thiago Motta ha origini coreane da parte di padre e brasiliane da parte di madre, ha studiato lingue sia sui libri che facendo pratica, ne parla quattro fluentemente (spagnolo, portoghese, coreano e inglese) e famigliarizza con il francese e l’italiano. Pare che Angela Lee e Thiago Motta si siano conosciuti giovanissimi in Brasile durante le vacanze estive. Il calciatore e allenatore ha, infatti, lasciato il Sud America giovanissimo a 18anni già giocava nel Barcellona. La sua futura moglie ha girato il mondo con lui, seguendolo ovunque giocasse. Oggi Angela Lee vive in Portogallo, a Cascais, dopo aver abitato in almeno cinque diverse Nazioni tra cui Italia, Francia e Spagna. Dal profilo Instagram ufficiale della moglie di Thiago Motta possiamo apprendere che non lavora, si dedica alle tre figlie e le sue tre passoni: sport, cibo e viaggi. È una grande amante degli animali, e infatti tra le sue foto la vediamo spesso in compagnia del suo cane Hugo, un Golden Retriever, e dei suoi due cavalli. L’equitazione è l’altro suo grande amore, dato che Angela Lee, proprio come il marito, è una persona molto sportiva ed è laureata in Scienze Motorie. Di recente, dal suo profilo risulta abbia partecipato in alcune occasioni a delle mezze maratone e altre gare di corsa sulla lunga distanza, sia a Cascais, in Portogallo, che a Madrid. La moglie dell’allenatore ex Bologna è molta devota, ringrazia sempre Dio per la sua bella famiglia e scatta anche foto devozionali. Una piccola curiosità su di lei, è una grande fan del vino rosso toscano, come ad esempio il Montepulciano. Inoltre, in barba ai bacchettoni ama condividere qualche momento della sua vita privata con post divertenti e ironici. Tra i viaggi insieme al marito uno spettacolare tour in moto da Bologna a Cascais, in Portogallo. Proprio questo viaggio all’epoca fece infiammare alcuni tifosi della Juve, che lo video come una distrazione dalla firma del contratto.

Angela Lee e Thiago Motta l’amore per i figli

Celebrato il matrimonio oltre 20 anni fa, Thiago Motta con sua moglie ha tre figlie: Sophia 15 anni, Larissa 10 anni e Beatriz 7 anni. Le tre gioie di mamma e papà frequentano la scuola a Cascais in Portogallo e sostengono l’allenatore per ogni sua partita. Come Angela Lee sono amanti dei cavalli e quando possono praticano equitazione con la mamma. In passato, quando Motta era in forza alla squadra di Parigi, il Paris Saint Germain, pubblicarono su Instagram un divertente reel di famiglia. D’altronde il suo storico agente lo aveva detto che il calciatore avrebbe fatto grandi cose anche grazie alla sua stabilità affettiva.