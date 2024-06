Marcello Lippi moglie figli e nipoti: segreti di famiglia

Marcello Lippi, 76 anni, è senza dubbio un’icona del calcio italiano e mondiale. Un tecnico che in carriera ha vinto tutto, a partire da scudetti e Champions League con la Juventus fino al Mondiale con l’Italia nel 2006 in Germania. L’allenatore di origini toscane, ha allenato anche in Cina, al Guangzhou Evergrande, conquistando al primo anno la “doppietta”, campionato e coppa cinese: al termine della sua esperienza, tre gli scudetti vinti, dal 2012 al 2014, una coppa della Cina e soprattutto la Champions League asiatica. Ritiratosi dal ruolo di allenatore, Marcello Lippi oggi spesso ospite in tv e radio come opinionista: vive a Viareggio con sua moglie Simonetta Barabino, 69 anni. Riguardo a come si sono conosciuti c’è un particolarissimo aneddoto: il padre di quella che sarebbe diventata la moglie di Marcello Lippi era Gianni Barabino. Ai più questo nome non dirà niente ma in ambiente calcistico è tanta roba: il suo suocero dell’ex allenatore dell’Italia era il presidente del Genoa Club Grifoni, una delle realtà del tifo rossoblu più influenti dell’epoca. Marcello Lippi e Simona Barabino si sono conosciuti a Genova nel 1973 quando il ct giocava nella Sampdoria, squadra rivale del suocero. Appena un anno dopo, nel 1974, si sono sposati nonostante lui non abbia fatto una grande figura al primo appuntamento. I primi sguardi si sono incrociati quando lui era abbracciato ad un’altra ragazza e per fare il figo portava gli occhiali da sole di notte. Il giorno dopo l’ha rincontrata per caso in un bar, lei lo ha salutato ma non ricordava chi fosse. Dalla loro unione sono nati due figli: Davide Lippi, 47 anni, e Stefania Lippi. La moglie di Marcello Lippi, Simona Barabino, si è sempre dedicata alla famiglia. La canzone d’amore della coppia è Il nostro grande amore di Fred Bongusto. La figlia di Marcello Lippi e Simona Barabino non è legata al mondo del calcio, Stefania Lippi è infatti una fotografa di paesaggi molto affermata e ha un legame molto forte e solido con papà Marcello che ha reso nonno. È sposata e ha un figlio di nome Lorenzo.

Davide Lippi chi è il figlio di Marcello

Davide Lippi, invece, ha collegato la sua carriera al calcio. Non come calciatore, anche perché fu lo stesso genitore a sconsigliarlo. “Ricordo quel giorno” le parole di Lippi in una recente intervista, dove l’ex allenatore spiegò al figlio di intraprendere una carriera diversa, da dirigente di club. “Non sbagliai di molto” ha poi affermato. Ed infatti Davide Lippi ad oggi è un affermato agente di calciatori. “Stavo per accettare un’offerta da un club di C1, giocavo in C2 ma mio padre mi consigliò di diventare manager” le parole di Davide che ha ricordato come non fu semplice per lui seguire i consigli del padre. Procuratore sportivo e socio fondatore della Reset Group, Davide Lippi ha diversi calciatori di Serie A nella sua scuderia, ad iniziare da Leonardo Spinazzola, 31 anni, terzino della Roma fino a Luca Caldirola, 33 anni, difensore del Monza. Tra i profili più importanti c’è anche il difensore Andrea Cistana, 27 anni, del Brescia e l’attaccante del Catanzaro Pietro Iemmello, 32 anni. Per quanto riguarda la vita privata di Davide Lippi si può dire che per anni è stato il re del gossip. Una lunga relazione con Antonella Mosetti poi diversi flirt mai ufficializzati come quello con Belen Rodriguez. Oggi Davide Lippi ha moglie e figli, ha messo su famiglia con la modella sudamericana Nathalia Queiroga da cui ha avuto una figlia di nome Mia. Dunque Marcello Lippi è nonno di due nipoti.