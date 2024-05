Piero Barone l’attuale fidanzata è il soprano Nina Solodovnikova?

Durante la puntata de Il Volo Uno Per Tutti 2024 all’Arena di Verona di stasera 21 maggio Piero Barone ha cantato con Nina Solodovnikova: chi è il soprano russo

Che bella voce che ha la ragazza bionda che stasera a Il Volo Uno Per Tutti 2024 su Canale 5 ha cantato con Piero Barone un aria della Traviata, “Brindisi”. Per si stesse chiedendo chi è la cantante si segni questo nome che scriverà la storia della musica lirica: è il soprano Nina Solodovnikova. La giovane del duetto con Piero Barone è di origini russe, è nata a Mosca il 20 ottobre 1993 e ha quindi 31 anni. Da sempre appassionata di musica classica e con il sogno di varcare i teatri più famosi al mondo studia, in patria, molto duramente. Accanto agli studi scolastici tradizionali, Nina Solodovnikova si diploma in canto all’Accademia Ippolitov-Ivanov. In contemporanea fa la gavetta lavorando per il Coro del Novaya Opera di Mosca. In seguito, il soprano russo decide voler perfezionare gli studi in Italia, dove vive attualmente quando non è in tour. Frequenta masterclass di Canto Lirico all’International Opera Studio di Pesaro e poi presso la Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna, continua a studiare presso l’Accademia Musicale Chigiana e al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna. Non risulta che Nina Solodovnikova abbia un fidanzato, anche se in passato, galeotta la partecipazione nel cast di una versione di “Così fan tutte”, si è vociferato di una frequentazione con il collega tenore Juan David Gonzalez, ovviamente è un gossip mai confermato rimasto solo un rumor. La bionda trentunenne ha incantato con la sua partecipazione alla seconda puntata de Il Volo uno per tutti 2024 del 21 maggio. Dopo il duetto non sono mancate illazioni su un flirt del soprano russo Nina Solodovnikova identificata come la fidanzata attuale di Piero Barone. Nulla di vero, il tenore siciliano che ha partecipato con i colleghi Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble a Ti lascio una canzone, in diverse interviste ha confermato di essere convintamente single, perché l’amore è una cosa seria e va affrontato con acutezza.

Il Volo il duetto di Nina Solodovnikova e Piero Barone

La puntata di stasera 21 maggio della trasmissione di Canale 5 Il Volo Tutti per uno è stata registrata il 9 del corrente mese all’Arena di Verona. Piero Barone, l’anima più lirica del gruppo, ha deciso di portare in scena con il soprano russo Nina Solodovnikova un brano del repertorio classico molto utilizzato. Aria della Traviata di Giuseppe Verdi, “Brindisi” è un valzer cantato dai personaggi Violetta e Alfredo che si amano, proprio per questo si è pensato a un flirt tra i due.