Il Volo Tutti per uno 2024 in diretta o registrato all’Arena di Verona?

Non è una replica ma una prima tv su Canale 5 Il Volo Tutti per uno 2024: quando è stata registrata la diretta all’Arena di Verona

Una bella notizia per i fan di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone: stasera 14 maggio, martedì 21 maggio e il 28 maggio il loro programma Tutti per Uno nell’edizione 2024 non è una replica. Per anni in questo periodo Mediaset ha riproposto vecchie registrazioni di concerti già andati in onda del trio lanciato da Ti lascio una canzone di Antonella Clerici e tanto caro al compianto Silvio Berlusconi. Alla presentazione dei palinsesti di quest’anno era però stato annunciato dallo stesso Pier Silvio e la promessa è stata mantenuta. Il Volo è tornato su Canale 5 in esclusiva con uno show all’Arena di Verona totalmente inedito. Il Volo Tutti per Uno 2024 all’Arena di Verona è registrato ma mai andato in onda e per questo è come se fosse in diretta dato che ha assistito al concerto solamente chi ci è andato. A differenza del passato i tre tenori arrivano al programma ideato da Michele Torpedine forti di un successo internazionale e di tanta popolarità acquisita insieme ad una maturità artistica più evidente sul palco. La partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Capolavoro, dopo la vittoria con Grande Amore, è stato solo l’antipasto di un periodo da record. Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno fatto sold out in Giappone con la prima parte del World Tour e hanno eguagliato, come si aspettava, lo stesso successo in Italia dove per anno gireranno per teatri e location suggestive con l’Anfiteatro di Pompei e il Teatro dei Ruderi a Cirella. Il programma su Canale 5 non è più visto così come un banco di prova per le voci della sigla della fiction Makari. Il Volo Tutti per Uno 2024 all’Arena di Verona è la celebrazione del loro successo già ottenuto in compagnia di amici e artisti che a questo potremmo definire del loro stesso calibro. Tra gli ospiti delle tre puntate del programma Giorgia, Claudio Baglioni, Annalisa, Francesco De Gregori e altri nomi della musica leggera italiana.

Il Volo Tutti per Uno 2024 quanto è costato il biglietto

Il Volo Tutti per Uno 2024 si è tenuto all’Arena di Verona ed è stato registrato a ridosso della messa in onda e precisamente il 9, l’11, il 12 e il 13 maggio facendo registrare quattro sold out. Le quattro serate sono state montate in post produzione permettendo così a Mediaset di poter trasmettere in tre appuntamenti in prima serata il meglio di quanto visto sullo storico palco. Il giusto riconoscimento per Il Volo per celebrare i 15 anni di carriera e per far conoscere al pubblico il primo album di inediti pubblicato il 29 marzo scorso e dal titolo “Ad Astra”. Il costo di un biglietto per assistere a Il Volo Tutti per Uno 2024 è oscillato tra i 50 e i 150 euro a seconda del settore che si è scelto.