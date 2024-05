Roberto Salis chi è padre di Ilaria Salis: che lavoro fa era in politica

Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, si è candidato in politica in passato. Età, biografia e lavoro dell’ingegnere di Monza che ha fatto di tutto per la figlia

Si potrebbe definire il leone di Monza il padre di Ilaria Salis, Roberto, che è un uomo da una biografia molto più ricca di quanto si possa immaginare. Lasciando alle testate addette le notizie e l’analisi di cosa ha fatto la figlia in Ungheria, fronte gossip il profilo del papà lottatore ha molti lati da mettere in evidenza. Roberto Salis, 58 anni d’età, ha origini sarde: è nato a Decimomannu, in provincia di Cagliari, il 9 marzo del 1966 sotto il segno dell’Ariete ed emigrato al Nord poco più che ventenne. Diplomatosi come geometra nel suo paese, ha iniziato giovanissimo a lavorare all’Enas. Il padre di Ilaria Salis è un uomo molto colto, ha due lauree: la prima in Ingegneria meccanica ottenuta al Politecnico di Milano, l’altra in viticoltura ed enologia. Trasferitosi a Monza l’ingegnere Roberto Salis continua la sua carriera in qualità di amministrazione delegato per la Robert Bosch e la Buderus, aziende importanti. Dopo un periodo di consulenze il padre di Ilaria Salis ha iniziato a fare di lavoro l’ingegnere libero professionista. Roberto, se pur con idee dissimili da quella di sua figlia, ha un passato in politica: si è candidato alle regionali in Lombardia nel 2013 senza essere eletto con il partito di Oscar Giannino “Fare per fermare il declino” (che ha avuto vita breve). Alcune testate giornalistiche hanno riportato vecchi Tweet dell ingegnere Salis a favore di Orban e non propriamente contro Salvini, ma questo poco ci interessa. Oltre alla maestra attivista Ilaria, Roberto Salis ha altri due figli e vive con la famiglia a Monza.

Ilaria Salis il profilo basso della madre

Il padre Roberto in prima linea mentre la madre di Ilaria Salis ha preferito rimanere lontano dai riflettori. Non si conosce l’identità solo che, ovviamente, è distrutta dal dolore per quello che è successo alla figlia in Ungheria. In passato è invece intervenuta la zia paterna della maestra attivista, Carla Rovelli sorella di Roberto, per scuotere l’opinione pubblica riguardo al caso di sua nipote. Anche in quella circostanza non ha rivelato nessuna informazione sulla moglie di suo fratello.