Jonathan Maldonato chi è marito di influencer Sui preso per calciatore

Jonny Jonathan su Instagram, Jonathan Maldonato è il marito dell’influencer Sui, nickname di Soukaina El Basri in rianimazione a Biella. Hanno due figli

Jonathan Maldonato marito dell’influencer Siu ha un cognome che facilmente fa confondere, fino a scambiarne l’identità. Sconosciuto al mondo del gossip è diventato famoso nella tipica cronaca nera all’italiana. Il vero nome di sua moglie è Soukaina El Basri, origini marocchine, vive a Biella e prova a sfondare da anni come creator digitale. La notizia dell’influencer Siu in rianimazione all’ospedale Maggiore di Novara è diventata subito virale per le circostanze in cui il 118 ha ritrovato la modella: in una pozza di sangue, con un foro al torace. Qui dalla cronaca si passa al gossip perché è stato il biellese a dire che le ferite sono frutto di una caduta accidentale, provocate dallo spigolo di un mobile come confermato dalla donna prima di perdere i sensi. Queste poche informazioni trapelate sul caso di Biella hanno fatto scattare la curiosità su chi è il marito dell’influencer Siu. Nato nel 1988 Jonathan Maldonato è di Biella, ha 34 anni e su Instagram il suo profilo porta il nickname Jonny Jonathan. Ora il suo account sul noto social è in modalità privata ed è impossibile accedervi per curiosare. Chi è riuscito fa sapere che condivideva foto di coppia, di un matrimonio felice con sua moglie Soukaina El Basri. Lo si deduce perché emerge dalle indagini che, in realtà, la coppia non sarebbe stata come voleva far apparire sui social. Per quanto riguarda il lavoro Jonathan Maldonato, sarebbe impegnato come addetto alle vendite di un’ impresa impegnata nella produzione di caffè, sempre a Biella. Jonny Jonathan e Siu, alterego Instagram di Soukaina El Basri e Maldonato, potevano contare su un discreto seguito social (non in Ferragnez ma nemmeno solo chiacchiere per intenderci). Più che il marito ad essere seguita è la moglie con 80 follower sul suo profilo, tenendo conto però che le principali sponsorizzate della modella di origini marocchine risalgono al covid ed erano per lo più del settore beauty, creme e cosmetici. Siu con suo marito Jonathan Maldonato ha due figli: un maschietto e una femminuccia di 5 e 6 anni.

Jonathan Maldonato marito Siu e lo scambio di persona

Jonathan Maldonato ha molti omonimi illustri. Prima di tutto si fa confusione con la t e la d, perché Maldonado è un cognome molto più familiare sia per Ruben il calciatore del Napoli che per l’ex pilota di Formula Uno Pastor. Jonathan Maldonado è invece un famosissimo giocatore di Basket argentino. Il marito dell’influencer Siu non è ovviamente nessuno di questi Vip.