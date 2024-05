Angelica Cacciapaglia Dedicato a Te chi era Giulia: cosa fa oggi

Angelica Cacciapaglia è stata la protagonista del video di Dedicato a Te delle Vibrazioni: chi era Giulia, la bionda attrice della canzone, e cosa fa oggi

Per molti è diventata semplicemente “Giulia“, la ragazza a cui si riferiva Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, nello storico video di Dedicato a te, la canzone che nel 2003 divenne una hit in Italia. In realtà, la ragazza a cui è dedicata la canzone era Giulia Tagliapietra, morta recentemente per una brutta malattia, ma non era la vera protagonista del videoclip (o meglio, non di quello più famoso: esiste una versione alternativa di Dedicato a te in cui appare proprio la vera ex fidanzata di Francesco Sarcina). Quella ragazza bionda, formosa dagli occhi azzurri che attraversava la zona dei Navigli di Milano per raggiungere un locale dove stavano suonando Le Vibrazioni era invece una giovane attrice di nome Angelica Cacciapaglia. All’epoca aveva 21 anni, ed era una ragazza nata a Ponte dell’Olio, vicino a Piacenza, ma cresciuta a Milano, dove aveva iniziato a studiare recitazione al Teatro Libero. Una figlia d’arte, peraltro, perché suo padre era il compositore milanese Roberto Cacciapaglia. Nel 2003 venne scelta appunto per recitare nel video di Dedicato a te che le diede una grande notorietà come Immensamente Giulia, al punto che nello stesso anno fu chiamata anche a recitare la stessa parte nei due video “parodia” di Elio e le Storie Tese (la canzone era Shpalman) e di Frankie hi nrg mc (Chiedi chiedi). In seguito, pur senza essere diventata famosissima, Angelica Cacciapaglia ha avuto un’ottima carriera da attrice in Italia, anche al cinema. Già nel 2004 ebbe un piccolo ruolo nel film di Franco Battiato Perduto Amor, per poi lavorare molto in teatro. Nel 2015 ha poi avuto una parte nel film Non essere cattivo di Claudio Caligari, mentre dal 2017 al 2021 è stata tra le protagonista della web serie satirica di Francesco Francio Mazza e Daniele Balestrino Gli Estremi Rimedi. Nel 2018 l’attrice di Giulia in Dedicato a Te è inoltre comparsa in entrambe le due parti del film Loro di Paolo Sorrentino. Oggi Angelica Cacciapaglia ha 42 anni, essendo nata nel 1981, e continua a lavorare come attrice in vari ambiti: soprattutto a teatro, ma anche al cinema e in televisione. È apparsa nella serie di Prime Video Bang Bang Baby (2022), ha doppiato il cortometraggio Dante, per nostra fortuna (2021) di Massimiliano Finazzer Flory, dedicato alla Divina Commedia, e ha diretto un cortometraggio tutto suo, Mano nella Mano (2022). Una piccola curiosità su la Giulia bionda di Dedicato a te: nel 2019 è tornata a recitare in un video de Le Vibrazioni, quello del brano Cambia.

Angelica Cacciapaglia Dedicato a Te non è la ex di Francesco Sarcina

Va da se che Angelica Cacciapaglia non è la ex fidanzata di Francesco Sarcina, che è la gemmologa Giulia Tagliapetra, la mora dell’altra versione del video. Riguardo alla vita privata della bionda attrice non è emerso nessun dettaglio. Non è noto se sia single, se sia sposata e abbia avuto dei figli. Sul profilo Instagram ufficiale di Angelica Cacciapaglia non c’è alcuno riferimento alla sua sfera sentimentale, solo posati ed estratti dei suoi lavori.