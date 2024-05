Dedicato a Te scovato video della vera Giulia

Dedicato a te è stata la canzone che ha lanciato le Vibrazioni, anche grazie a un video cult. In una versione alternativa c’era anche la vera Giulia a cui è dedicata la canzone.

Nel 2003 Dedicato a te fu un incredibile successo discografico in Italia, non solo per le note e il testo de Le Vibrazioni, ma anche per un videoclip divenuto un vero e proprio cult. L’argomento è tornato d’attualità oggi, dopo che il frontman della band milanese Francesco Sarcina ha rivelato giovedì il dolore per la morte di Giulia Tagliapietra, la ragazza di cui parlava nella canzone. La donna, con cui aveva avuto una relazione da giovane e a cui era rimasto profondamente legato, è deceduta a soli 46 anni dopo una grave malattia. Molti ricordano il videoclip della canzone, girato da Domenico Liggeri e nato da un’idea del produttore Demetrio Sartorio. In esso si vede una ragazza svegliarsi, prepararsi e uscire di casa per andare a seguire il concerto delle Vibrazioni in un locale di Milano, nella zona dei Navigli. Il video segue in un piano sequenza tutto il percorso della ragazza da casa al locale per circa 4 minuti, senza stacchi di montaggio. Lungo la strada, la ragazza incontra anche, uno per uno, tutti i membri della band, prima di ritrovarli poi uniti sul palco del locale a suonare Dedicato a te. Molti pensavano all’inizio che la bionda protagonista del video Dedicato a Te de Le Vibrazioni fosse effettivamente la Giulia Tagliapietra la gemmologa di cui parla il testo, mentre invece era l’attrice Angelica Cacciapaglia. In realtà, però, il videoclip della canzone è stato girato in due versioni: in quella meno nota, la protagonista del video era proprio l’ex fidanzata di Francesco Sarcina che ha ispirato la hit. Ê possibile vedere il video di Dedicato a Te con Giulia Tagliapietra su YouTube a questo link. Il video di Dedicato a te ebbe un influenza culturale molto forte all’epoca, anche perché era molto raro vedere in Italia videoclip musicali così originali e girati in piano sequenza. Il successo fu tale da venire citato in altre due canzoni di artisti ben più noti delle allora quasi sconosciute Vibrazioni. Pochi mesi dopo, infatti, uscì Shpalman di Elio e le Storie Tese, che inizia proprio come Dedicato a te (con la canzone delle Vibrazioni in sottofondo e anche con Angelica Cacciapaglia) per poi seguire un altro personaggio (Luca Mangoni) che fa per caso la stessa strada della ragazza del video delle Vibrazioni, solo qualche passo più indietro, ma incontrando le stesse persone.

Giulia Tagliapietra Le Vibrazioni chi era: la storia con Sarcina VIDEO

Dedicato a Te il video citato da altri artisti

Sempre nel 2003, anche il video di Chiedi chiedi di Frankie hi-nrg mc seguì lo stesso format. Si apre sempre con Angelica Cacciapaglia che si sveglia, si prepara ed esce di casa (seguita da Luca Mangoni), ma incrocia Frankie hi-nrg e da lì in video segue lui per Milano. Alla fine si arriva allo stesso locale degli altri video, dove però scopre, invece del concerto, un podio occupato al primo posto dalla ragazza, al secondo da Mangoni e al terzo da Alessandro Deidda delle Vibrazioni.