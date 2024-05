Garance Authié età nuova fidanzata di Fedez: un caso internazionale

La nuova fiamma di Fedez è la modella francese Garance Authié con cui stava mano nella mano al GP di Monaco. Hanno una bella differenza di età

La differenza di età in amore non è mai stato un problema soprattutto per i meno bigotti eppure sui social si è un po’ tornati indietro nel tempo creando una polemica non da poco. Fedez ha una nuova fiamma, Garance Authié modella francese con cui è già stato avvistato al GP di Montecarlo mano nella mano. Nulla di strano, ormai da più di un mese Chiara Ferragni e Fedez si sono separati per i motivi più disparati che non hanno mai voluto chiarire davanti alle telecamere. Quello che piuttosto sta facendo discutere è la differenza di età tra il rapper di Sapore e la sua presunta nuova fidanzata. Garance Authié è al 100% professione modella, infatti il suo profilo Instagram è seguito da pochissimi per questo settore, meno di 10mila, e scommettiamo che con questo gossip in qualità di nuova fiamma di Fedez il suo profilo acquisterà una discreta notorietà. Non è molto famosa in patria a livello di spettacolo mentre come indossatrice è tra le più quotate. Garance Authié è nata a Parigi e a 9 anni già sfilava, attualmente vive nella capitale francese e studia a Madrid. Ha diverse agenzie in giro per il mondo fino ad arrivare a coprire anche gli Stati Uniti. Spesso fotomodella per molti brand, tra cui l’italiano Sergio Tacchini, ha spiegato di apprezzare il suo lavoro perché ha la possibilità di girare il mondo per fare shooting fotografici anche incarnando donne diverse. Ovviamente come ogni aspirante star che si rispetti, la nuova fiamma di Fedez con cui stava nella mano al GP di Monaco ma anche al Coachella Festival, sogna di sfondare nel mondo del cinema. Tra le passioni della giovane modella francese lo sport come l’equitazione e la danza da cui ha ereditato l’eleganza con cui sfoggia in passerella. Bionda e occhi azzurri, il suo fisico perfetto è frutto di genetica e alimentazione sana come le hanno insegnato i genitori ma non particolarmente restrittiva. Quello che vi starete chiedendo è quanti anni ha questa ragazzina (Garance Authié) che nelle foto e nei video sembra adesso uscita dal liceo. Per poco l’ex marito di Chiara Ferragni non la beccava fuori scuola! Garance Authié ha 20 anni, è nata infatti il 4 marzo 2004, mentre Fedez ha 34 anni. In sostanza la differenza di età tra i due è di 14 anni. Ovviamente sui social a corredo dei video non sono mancate polemiche e commenti sgradevoli del tipo “lui sembra molto più vecchio, un altro po’ suo padre” oppure “neanche il divorzio da Chiara Ferragni e già si fa vedere in giro con altre per di più ragazzine”. Il solito cattivo gusto immancabile che caratterizza gli haters. Ancora peggiori questi insulti se si pensa ad un momento molto delicato della vita del rapper che ha dovuto affrontare in pochi mesi divorzio e i risvolti della rissa con Cristiano Iovino.

Fedez che fine ha fatto Ludovica Di Gresy

Qualche esperto di gossip lo aveva anticipato prima della sua intervista. Ludovica Di Gresy non è mai stata con Fedez, nessun flirt e nemmeno nuova fiamma solo un fraintendimento. La stessa studentessa milanese di moda ha rivelato di aver frequentato, esclusivamente come amico e uscendo in gruppo, da febbraio scorso. Quando è uscita nel video al concerto di Capo Plaza, come bionda nuova fiamma di Fedez, era tutto un equivoco. Visto che in tanti li stavano riprendendo con il cellulare, il “vuoi spostarti” detta dal rapper non era per andare via da soli ma per evitarle imbarazzo.