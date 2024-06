Chiara Ferragni Tony Effe perché hanno stessa maglia: marca e prezzo 

Chiara Ferragni e Tony Effe da una parte, Fedez e Garance Authie dall’altra. Saranno solo suggestioni, trovate per farsi pubblicità o reali flirt, fatto sta che rapper e imprenditrice digitale sono re e regina del gossip dell’estate. Mentre Federico Lucia e la modella francese 24 enne, più giovane di 10 anni, se la godono a Milano tra serate e lavoro, la blogger nella sua vacanza a Forte dei Marmi risponde letteralmente per le rime fino al maglia gate. In principio dopo il video virale di Fedez che prende per mano Garance Authie al GP di Monaco, molti follower nei commenti di Instagram segnalano un legame strano tra il rapper Tony Effe e Chiara Ferragni. Un continuo scambio di like a foto, la blogger di The Blonde Salad che posta su TikTok un pezzo di di una canzone del rivale dell’ex marito per sottolineare la differenza d’età con la nuova fiamma. Nel mentre, per gelosia o voglia di farsi pubblicità Taylor Mega, l’ex fidanzata del cantante di Luce a Roma, attacca apertamente Chiara su Instagram con un “sentiti ridicola”. Ma non è finita qui. Fedez sceglie per il video della sua nuova canzone S€xy Shop in feat con Emis Killa, guarda i casi, proprio Garance Authie (come fu per la moglie con Bella Storia e con Giulia Valentina per Magnifico). La Ferragni, non ce ne voglia il rapper, lo asfalta. L’imprenditrice digitale continua a condividere canzoni di Tony Effe, alto 171 cm, per le sue storie Tiktok e Instagram, una in particolare però fa discutere per il colpo di coda finale. Come ha fatto notare il gossip creator Alessandro Rosica su Instagram durante la sua vacanza a Forte dei Marmi Chiara Ferragni indossa una maglia a righe bianca e verdi del noto brand Miu Miu, la stessa che Tony Effe ha messo in diverse circostanze. A corredo della notizia la canzone Miu Miu del trapper utilizzata dall’influencer. Noi ci siamo fatti un’idea ben precisa ma per dovere di gossip esponiamo i tre motivi alla base del perché la Ferragni e Tony Effe hanno indossato e postato su Instagram la stessa maglia. Il primo un caso fortuito, l’esperta di moda non sapeva che quel capo di abbigliamento lo aveva anche il rapper. Il secondo, ex moglie di Fedez e hit creator di S€sso e Samba hanno un flirt e si mandano teneri messaggi social sottobanco sgamati da chi ha l’occhio lungo su queste cose come Alessandro Rosica. Terzo, entrambi sono stati pagati da Miu Miu per fare pubblicità alla marca e a quella maglia in particolare. In sostanza due operazioni commerciali tramite la vita privata e il gossip, il cantante per il video di S€xy Shop con Garance Authie, l’ex moglie con lo stesso capo di abbigliamento già utilizzato dal trapper. Tra indizi, ipotesi e deduzioni la cronaca rosa piace anche per questo suo alone di incertezza e mistero.

Chiara Ferragni e Tony Effe marca e prezzo della maglia

Scambio di like social tra Tony Effe e Chiara Ferragni

A questo punto sale la curiosità in merito al prezzo della maglia marca Miu Miu indossata da Chiara Ferragni e Tony Effe. Per acquistare questa t shirt al centro del gossip in questo inizio estate 2024 basta andare sullo store ufficiale del brand e scoprire che la maglia indossata sui social da Chiara Ferragni e Tony Effe costa 680 euro. I motivi della rivalità tra Fedez e il trapper nascono principalmente dal rifiuto di Tony Effe a partecipare ad un duetto con il rapper per la canzone S3xy Shop. Ha preferito infatti puntare su S3sso Samba in coppia con Gaia che attualmente è la canzone più ascoltata in Italia e che si candida ad essere il tormentone dell’estate 2024. Fedez ha smentito in parte dicendo di non aver implorato il collega, quest’ultimo ha risposto sui social dicendo che è un bugiardo. Un’altra tesi vede i due ormai non più amici aver litigato per una donna (si dice Taylor Mega) ma non ci sono riscontri a riguardo. Nel frattempo da aprile Tony Effe e Fedez non si seguono più sui social.