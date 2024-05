Lazza e Greta Orsingher presto genitori: il gender party

Il rapper Lazza e la sua fidanzata Greta Orsingher continuano ad aggiornare i loro tantissimi fan sulla gravidanza. I due, non più tardi di qualche mese fa, annunciarono la gravidanza della donna: il primo figlio per la coppia che si frequenta dall’inizio del 2024. O, quantomeno, le prime immagini dei due insieme risalgono proprio ai primi mesi dell’anno. Il 12 marzo l’annuncio ufficiale della loro relazione con una foto che li ritraeva in un bacio appassionato: immagine pubblicata dallo stesso rapper e poi condivisa dalla modella. Le prime immagini insieme, però, risalgono allo scorso gennaio: nell’incantevole località svizzera di St. Moritz i due erano stati “pizzicati” in un ristorante. Un vero e proprio amore travolgente che presto li porterà a diventare genitori per la prima volta di un maschietto. E’ stata Greta a svelarlo in una storia Instagram. “Stelloncino blu” la scritta apparsa in una storia su Instagram condivisa da un’amica in cui il pancione fa bella mostra di sé. Grande riserbo, al momento, sia per quanto riguarda il nome del nascituro che la data del parto. E nella festa per il gender reveal party, usanza tipicamente statunitense ma sempre più in voga anche in Italia, il rapper è apparso visibilmente emozionato travolto da una serie di palloncini ed orsetti di colore blu e rosa.

Chi sono Lazza e Greta Orsingher: vita privata, età, carriera

Lazza, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, è un rapper ma anche produttore discografico. Nato nel 1994 a Milano, nel capoluogo meneghino ha studiato al Conservatorio per poi trovare la sua strada nell’hip hop. Il primo album mixtape – Destiny Mixtape il titolo – è stato pubblicato nel 2012, il secondo due anni più tardi dal titolo “K1 Mixtape”. Due collaborazioni con Emis Killa, altro rapper, “Zzala” è il titolo del suo primo album di debutto in studio. “MOB” e “Lario” i due singoli nel suddetto albun che sono stati certificati di platino proprio come “Re Mida”, uno degli album di maggiore successo del rapper. Doppio platino, invece, per l’album “Sirio”, pubblicato nel 2022 e per ben 14 settimane in testa alla classifica. Il suo più grande successo è però “Cenere”, brano presentato nell’edizione del 2023 del Festival di Sanremo. Ben otto dischi di platino per il brano, il più ascoltato di sempre per un festival di Sanremo. Influencer e modella, invece, Greta Orsinger: nata a San Diego, negli Stati Uniti, è ormai milanese d’adozione, città dove risiede da anni. Conosciuta anche per essere stata la fidanzata di Fedez prima che il rapper sposasse Chiara Ferragni, nella sua carriera anche le partecipazioni al reality “La Scimmia” e nel programma “Uomini e Donne” dove ha ricoperto il ruolo di corteggiatrice.