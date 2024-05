Malavita canzone Coma Cose significato: storia e a chi è dedicata

I Coma Cose sono tornati con una nuova canzone Malavita che promette molto bene. Il duo milanese composto da Fausto Lama (vero nome Fausto Zanardelli) e California (vero nome Francesca Mesiano) sta conquistando nuovamente le classifiche italiane con un singolo che ha debuttato lo scorso 26 aprile, a quasi un anno da Agosto Morsica, uscito nel maggio 2023. Un brano che si candida a una delle possibili hit dell’estate, grazie alle sue note folk che si ispirano al flamenco e rendono la canzone perfetta per ballare. Molto diverso rispetto ai precedenti brani dei Coma Cose, Malavita è stato realizzato con l’aiuto di vari collaboratori, a partire da Federica Abbate e Jacopo Ettorre alla scrittura, e con la produzione firmata da Merk & Tremont del gruppo ITACA. Ottimo anche il video che è uscito in contemporanea con il singolo, la cui regia è curata in prima persona da Fausto Lama. Le note spagnoleggianti di Malavita dei Comacose raccontano una storia di riscatto, come ha specificato lo stesso duo milanese presentando la canzone. La canzone è nata un inverno in cui Fausto Lama e California, che sono una coppia anche a livello sentimentale, stavano sistemando casa propria e non riuscivano a produrre nuova musica. Il duo ha capito di aver già detto tutto ciò che sentivano di dover dire su di loro, e così ha deciso di privare a raccontare la storia di qualcun altro. Nel caso specifico del significato di Malavita quella di una donna “che è riuscita a scappare da qualcosa che la teneva prigioniera”. Il nome della protagonista a cui è dedicato il brano è Monnalisa, che rimanda alla Gioconda, figura enigmatica ma allo stesso tempo una delle donne più iconiche mai rappresentate. Inoltre, questo nomignolo dà alla protagonista di Malavita un’aura senza tempo, sospesa tra passato e presente, una sensazione alimentata dallo stile folk della canzone. In poche parole, la storia di Malavita è sempre attuale. Da cosa fugge la protagonista della canzone Malavita dei Coma Cose non viene mai specificato nel brano, anche se si può intuire che si sente bloccata in una vita che non le appartiene più. L’atmosfera che la circonda è quella di un quartiere portuale abitato appunto dalla malavita, ma i motivi del suo disagio sono volutamente lasciati non detti dai due fidanzati. In questo modo, la canzone assume un tono universale in cui ogni persona può trovare l’interpretazione che preferisce, adattando la propria voglia di fuggire e di ricercare la libertà alle parole del singolo.

Malavita e Malessere: che confusione!

Come ogni hit che si rispetti Malavita dei Coma Cose è diventata virale su Tiktok spinta, in piccola parte, anche dal video della fanbase di Sarah Toscano. La vincitrice di Amici 2024 ha cantato il singolo in finale. C’è però un piccolo equivoco sul significato. Su questo social va di moda fare video su il cosiddetto “Malessere” ovvero fidanzato napoletano molto geloso. Con la canzone Malavita questo discutibile trend non c’entra nulla.