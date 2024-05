Ignazio Boschetto ha figli? Il segreto della fidanzata Michelle

Facciamo un salto negli anni Sessanta o meglio: cosa si fa per campare? Tra fake news e ancestrali convinzioni è il turno del componente de Il Volo Ignazio Boschetto pronto al matrimonio con la fidanzata Michelle Bertolini. Il cantante di 29 anni e l’ex tennista venezuelana, anche lei 29 anni, avrebbero un figlio oppure lei sarebbe già mamma con un piccolo avuto da una precedente relazione rispetto a quella con il tenore italiano. Non ci sarebbe nulla di male, attenzione. Per l’autore della sigla di Makari, Michelle Bertolini è stato l’autentico colpo di fulmine che spesso si vede nei film. Dopo un passato di successo come indossatrice e dopo aver rappresentato il suo paese, il Venezuela, vincendo Miss Venezuela International, ora la futura moglie di Ignazio Boschetto è diventata imprenditrice nello specifico nella ristorazione. L’incontro tra i due è avvenuto a Budapest durante un tour de Il Volo e così i due dopo solo un mese e mezzo dall’inizio della loro relazione hanno deciso di fare il grande passo. Del resto Ignazio Boschetto ha sempre desiderato una famiglia. Sembra ieri che il tenore debuttava per la prima volta in tv grazie ad Antonella Clerici e al programma Ti lascio una canzone. La sua prima interpretazione fu folgorante e stregò il pubblico italiano. Grazie ad un’intuizione durante i provini, Ignazio Boschetto entrò a far parte del trio composto dagli altri due baby fenomeni Piero Barone e Gianluca Ginoble. Così nacque il successo de Il Volo che in pochi mesi da protagonisti della trasmissione Rai conquistarono il mondo con un grande tour e un successo senza uguali. Ancora oggi i tre ragazzi sono apprezzatissimi e continuano a girare tra un continente e l’altro senza mai fermarsi ma sempre con l’Italia nel cuore.

Ignazio Boschetto e l’equivoco sul figlio

La fake news che circola e che vede Ignazio Boschetto già padre e quindi che ha già un figlio nasce principalmente da un’intervista dello stesso tenore. Un semplice desiderio espresso durante un podcast dove ha raccontato la sua relazione con la fidanzata e futura moglie Michelle Bertolini. La voce di Capolavoro ha spiegato di aver sempre desiderato una famiglia e quindi di diventare padre e che un giorno spera di raccontare come ha conosciuto la donna della sua vita a figli e nipoti. Inoltre la sua scelta concordata con la venezuelana di sposarsi dopo pochi mesi dalla loro conoscenza nasce da una semplice considerazione: Ignazio Boschetto ha la sua stabilità. Infatti sia economicamente sia sentimentalmente si sente appagato e quindi è giusto organizzare il matrimonio così da realizzare il sogno di avere una famiglia.