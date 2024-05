Piero Barone e Valentina Allegri: perché se ne parla ancora

Fatevene una ragione, almeno ufficialmente, la fidanzata attuale di Piero Barone non esiste perché il componente de Il Volo si è definito single. Eppure è proprio quella serietà con cui smentisce ogni gossip da sembrare troppo perentorio e quindi da indurre a pensare che ci sia un flirt sottobosco di cui il tenore, lanciato dal programma di Ti Lascio una canzone di Antonella Clerini, non vuole parlare. Ignazio Boschetto è felicemente fidanzato con Michelle Bertolini, Gianluca Ginoble ha una dolce metà importante, Eleonora Venturini Storaro, dunque risulta strano che solo lui, a cui sono state attribuite numerose donne in questi anni, sia un cuore solitario. Valentina Allegri oggi ha un marito e dei figli e si è ritirata dai social decidendo di cambiare il suo percorso da influencer in una professione più solida essendo laureata in Linguaggi dei Media. Il marito della figlia di Massimiliano Allegri ha un’identità segreta, nessuno conosce il suo nome e la professione, si sa solo che a quanto pare di lavoro è un imprenditore ed è di origini napoletane. Se nel 2022 lo stesso Max Allegri non avesse con gioia rivelato di essere nonno di un neonato di nome Filippo, nessuno avrebbe mai saputo la notizia. Dunque sembra forzato ancora oggi della storia d’amore tra Valentina Allegri e Piero Barone de Il Volo anche perché se andiamo ad analizzare i fatti è durata davvero pochissimo. Più mediatica che reale, a dare l’annuncio del fidanzamento tra all’epoca l’influencer e il tenore fu una paparazzata nel 2018. Il settimanale VERO pubblicò anche una passeggiata mano nella mano tra la figlia di Max Allegri e la voce di Grande Amore per le vie di Milano. Neanche il tempo di uno scoop che arrivarono le presentazioni in famiglia e lui arrivò a conoscere anche Ambra Angiolini che all’epoca era la compagna dell’ex allenatore della Juventus. Scattarono tantissime foto e pubblicarono storie social sui loro Instagram perché erano attivissimi relativamente ai loro sentimenti con addirittura una storia tratta da una giornata insieme in famiglia a Natale. Dopo cinque mesi dall’ufficialità e la clamorosa assenza di Piero Barone alla festa di laurea di Valentina Allegri, gli indizi diventarono un comunicato. Valentina Allegri e Piero Barone si sono lasciati perché i troppi impegni lavorativi del componente de Il Volo avevano reso la relazione difficile da portare avanti. Ad affermarlo fu la figlia dell’allenatore che rivelò anche il rammarico dei suoi genitori per questa rottura visto che adoravano il cantante.

Potrebbe interessarti anche: Ignazio Boschetto ha figli? Il segreto della fidanzata Michelle

Piero Barone tutte le fidanzate vip

Assodato che se ne parla ancora della coppia perché fu un gossip davvero molto succulento, Piero Barone da questo punto di vista non ha mai deluso i suoi fan in tutto il mondo. Sempre mai ufficialmente il cantante de Il Volo è stato accostato a Elisabetta Gregoraci, all’epoca fresca di separazione dal marito Flavio Briatore, e Veronica Ruggeri, oggi una de Le Iene e legata a Nicolò De Devitiis anche lui presente nel programma di Italia1.