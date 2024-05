Anna Kalinskaya prima di Sinner stava con Kyrgios il racconto della storia d’amore

Mentre si disputa in Francia il Roland Garros, la stampa specializzata nel gossip ha finalmente avuto pane per i suoi denti. Jannik Sinner ha ufficializzato di avere una nuova fidanzata e di aver quindi chiuso definitivamente la relazione con l’influencer toscana Maria Braccini. Decisamente insolito da parte del tennista la scelta di anticipare e rivelare a chiare lettere quanto sta succedendo nella sua vita privata ma probabilmente necessario per avere maggiore tranquillità. La nuova fidanzata di Sinner si chiama Anna Kalinskaya, ed è abbastanza nota nel mondo del tennis. Lei e il giovane campione italiano sono infatti colleghi, dato che anche lei è una tennista. Russa di 25 anni, nata nel 1998 (e quindi di tre anni più grande di Sinner) a Mosca, il suo nome completo è Anna Nikolaevna Kalinskaya ed è attualmente la numero 25 al mondo nella classifica WTA. Finora ha vinto in tuto 17 titoli in carriera: 7 nel singolare e 9 nel doppio nel circuito ITF, e poi un altro nel doppio nel circuito WTA. Non è quindi una tennista famosissima, ma ha un certo seguito, come conferma il suo profilo Instagram ufficiale, che vanta attualmente 241.000 follower. La 25enne russa è nota anche per essere stata in passato la fidanzata del tennista australiano Nick Kyrgios. I due sono stati insieme tra il 2019 e il 2020, ma l’impressione è che tra loro non sia finita affatto bene, dato che quando lei annunciò la fine della loro relazione scrisse sui social: “Non sei un ragazzaccio (Kyrgios è noto col soprannome di Bad Boy, ndr), sei semplicemente una cattiva persona). Ovviamente la notizia che Jannik Sinner e Anna Kalinskaya stanno insieme non è passata inosservata nemmeno all’ex Kyrgios che su X ha voluto a suo modo commentare quanto accaduto. Il tennista australiano per la prima volta è tornato a parlare, anche se non con chiarezza, della sua ex scrivendo “Il mondo del tennis mi fa ridere, se tu lo sai, lo sai”. Travolto dai commenti negativi, ha cancellato poi il tweet ma ha pensato bene di rispondere senza peli sulla lingua a chi lo stava attaccando. Anche perché all’epoca della fine relazione con la nuova fidanzata di Sinner, conclusa dopo un anno, Kyrgios si era limitato a dire che avevano vissuto un bel periodo e che le cose finiscono. Insomma il mondo del gossip e della racchetta non stanno a guardare e si sospetta che all’origine della rottura tra Nick Kyrgios e Anna Kalinskaya ci sia stato un tradimento o forse più di no. Lo stesso tennista non ha mai nascosto di cadere spesso in tentazione.

La fidanzata di Sinner parla della loro relazione

Qualche anno dopo, Anna Kalinskaya ha iniziato a frequentare Jannik Sinner. Lui, come al solito molto riservato, ha confermato ieri in conferenza stampa da Parigi di stare assieme a lei, dopo le prime rivelazioni della stampa scandalistica sul loro rapporto. Ci ha poi pensato la ragazza a dare ulteriore conferma, rivelando anche alcuni dettagli sull’inizio della loro storia d’amore. Anna Kalinskaya ha spiegato che lei e Sinner hanno iniziato a frequentarsi negli scorsi mesi, cioè all’inizio del 2024. La tennista russa ha parlato brevemente con un giornalista di Fanpage.it, senza però aggiungere ulteriori dettagli sulla relazione tra lei e Sinner, che evidentemente è ancora agli inizi. Conoscendo anche la riservatezza del fidanzato, Anna Kalinskaya ha preferito evitare di parlare troppo del loro rapporto. Inoltre, entrambi in questi giorni hanno ben altro a cui pensare, essendo tutti e due impegnati agli Open di Francia.