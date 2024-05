Maria Braccini ex fidanzata Jannik Sinner chi è Instagram

Jannik Sinner fa sempre discutere, sia dentro il campo da tennis – specialmente dopo il recupero dall’ultimo infortunio – che fuori. Proprio in questi giorni che lo vedono di scena al Roland Garros in Francia, il 22enne altoatesino sta facendo discutere anche sul fronte sentimentale, visto l’inizio di una nuova relazione con Anna Kalinskaja. È dunque definitivamente finita tra Sinner e Maria Braccini, la precedente fidanzata del campione italiano, attualmente numero 2 al mondo nella classifica ATP. E dire che fino a poco tempo la stessa madre della ragazza descriveva ai media specializzati in gossip la relazione tra la figlia e il detentore dell’Australian Open come “solida e matura”. Evidentemente qualcosa è successo, e le strade dei due hanno preso direzioni diverse. Maria Braccini ha 23 anni e secondo varie fonti è stata la fidanzata di Jannik Sinner fin dal 2019 per almeno quattro anni. È nata a Nuova Dehli, in India, ma è italianissima, originaria della Toscana: non a caso, a febbraio il settimanale Oggi era andato a incontrare la madre della ragazza, Silvia Mannucci, a Montevarchi. Nella cittadina in provincia di Arezzo, la donna gestisce un negozio di stoffe in centro, mentre il marito è un ingegnere e lavora in Germania. La figlia Maria Braccini, invece, è una influencer, e sul suo profilo ufficiale su Instagram ha oltre 362.000 follower, e posa per diversi brand anche importanti. La relazione tra i due è iniziata quando erano giovanissimi e non ancora famosi, anche se non è noto come si sono conosciuti. Il loro rapporto era sembrato entrare in crisi intorno al 2021, a causa dell’elevata esposizione mediatica della ragazza. Jannik Sinner è infatti notoriamente molto riservato, e pare avesse voluto interrompere la relazione con Maria Braccini per questo motivo. Una separazione durata oltre un anno, e interrotta, a quanto pare, nel 2023.

Jannik Sinner e Maria Braccini perché si sono lasciati

Evidentemente, però, la differenza tra i due è diventata troppo ampia col tempo, e la coppia si è nuovamente divisa. Probabilmente neppure in modo molto tranquillo, visto che in seguito Maria Braccini ha cancellato praticamente ogni riferimento all’ex fidanzato dai propri profili social, secondo quanto segnalato da alcune testate. Al momento, il tennista italiano sembra aver trovato un nuovo amore, mentre non sono note nuove frequentazioni da parte della sua ex. Maria Braccini risulterebbe dunque ancora single, e dal suo profilo Instagram non c’è nulla che possa far pensare il contrario, almeno per ora. Chissà cosa riserverà il futuro alla giovane influencer toscana. Resta però la tempistica inusuale da parte di Jannik Sinner di annunciare in conferenza stampa che la sua nuova fidanzata è Anna Kalinskaya anche perché lo stesso tennista è sempre stato molto riservato e attento a non far trapelare troppo della sua vita privata. Inoltre non si sa quando Jannik Sinner e Maria Braccini si siano ufficialmente lasciati ma tutto lascia pensare che subito dopo la rottura, il tennista altoatesino abbia iniziato a frequentare la collega. I maligni pensano addirittura anche prima.