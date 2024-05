Sara Errani marito e figli: il rapporto con Pablo Lozano

Sara Errani, 37 anni di origini bolognesi, è ormai una veterana del tennis. Ex numero 5 al mondo nella classifica singolare WTA nel 2013, e addirittura prima nel 2012 nella classifica del doppio, è una delle migliori tenniste italiane di sempre. In carriera ha vinto in tutto 39 titoli del circuito maggiore, che ne fanno l’italiana più vincente nella storia di questo sport. Inoltre, il Roland Garros è un po’ il “suo” torneo: qui ha raggiunto uno dei massimi risultati in carriera, la finale del torneo singolare del 2012, persa contro la famosa Maria Sharapova, ex del cantante Enrique Iglesias figlio del grande Julio. Tanti anni in attività, e ancora oggi Sara Errani è una delle atlete italiane più conosciute e amate in circolazione. Nata a Bologna il 29 aprile 1987 nel segno del Toro, è cresciuta a Ravenna: suo padre Giorgio faceva il commerciante, mentre la madre Fulvia, a cui è sempre stata legatissima, era una farmacista. La famiglia ha sempre contato moltissimo nella carriera e nella vita privata di Sara Errani, soprattutto come forma di supporto e sostegno nei momenti difficili. Come ad esempio la vicenda doping che l’ha colpita nel 2017, e che ha segnato un po’ la fine della sua carriera ad alti livelli. Molto poco, invece, si sa sulla vita privata di Sara Errani e questo ha dato adito a numerosi gossip a riguardo. A livello sentimentale, sappiamo che la tennista bolognese non è sposata e non ha figli. Una scelta in realtà comune a molte atlete, che preferiscono concentrarsi sulla propria carriera prima di diventare madri, cosa che purtroppo rallenterebbe molto le loro performance agonistiche, costringendole a lunghe pause e poi a un ulteriormente lungo recupero. Sara Errani non è sposata, non ha marito e si è sempre professata single, lo ha spiegato anni fa in un’intervista chiarendo che la sua vita era troppo complicata per poter gestire una relazione. Infatti i tennisti girano il mondo tutto l’anno e secondo la Errani l’idea di avere qualcuno a casa che l’aspetta può essere controproducente perchè toglie attenzione al tennis e alla voglia di vincere.

Sara Errani, Pablo Lozano e Simone Vagnozzi: che confusione!

All’epoca dell’intervista si sospettava che Sara Errani era reduce da una lunga relazione e quindi avesse avuto un fidanzato a cui non voleva dare soddisfazione dopo la rottura. E noi siamo d’accordo con lei, così si fa Sara! A prescindere dalle parole della stessa tennista, in tutti questi anni ci sono stati alcuni accostamenti dovuti più che altro al fatto che si tratta di una presenza costante nella sua vita. Sara Errani non è fidanzata con Pablo Lozano, storico allenatore che l’ha seguita per 12 anni, fino al 2016, e poi dopo la separazione è tornato a collaborare con lei fino a oggi. Ufficialmente, la tennista italiana è single, ma cercando online non è neppure semplice rintracciare informazioni relative a sue precedenti relazioni e fidanzati. Un altro nome che si fa accanto a Sara Errani è quello di Simone Vagnozzi che però non ha nulla a che vedere con la tennista, è infatti stato allenatore di Mauro Cecchinato e ora di Jannik Sinner con grandi risultati. A giudicare l’annata di Sara Errani essere single e concentrarsi sul tennis forse è la ricetta giusta per essere una vincente, ma allora perchè la Azarenka è la numero uno al mondo pur essendo fidanzata?