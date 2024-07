Jasmine Paolini spiega perché non ha un fidanzato attualmente

Jasmine Paolini è a tutti gli effetti una star del tennis. Ha spaccato a Wimbledon, ai Roland Garros e anche alle Olimpiadi 2024 non infiammando mai il gossip come i suoi colleghi Sinner e Berrettini. Di origini Italo polacche la tennista di Lucca si è lasciata andare, forse per la prima volta in questi anni, a diverse dichiarazioni sulla sua vita privata, seppur essenziali davvero interessanti. Jasmine Paolini non ha un fidanzato è single, fonte ufficiale è lei stessa che anche aggiunto qualche piccolo dettaglio in più sulla sua situazione sentimentale attuale. Oggi la compagna di doppio di Sara Errani ha 28 anni di età e non ha nessuna intenzione di nascondersi più, o meglio di negare l’importanza dei sentimenti e i valori che ne conseguono. A differenza di altri volti noti dello sport italiano ed internazionale non ha fatto esternazioni di comodo del tipo che una relazione da deconcentrare dai duri allenamenti o che si dedica anima e corpo solo al tennis. Jasmine Paolini ha ammesso che pur non avendo un fidanzato attuale non le dispiacerebbe condividere la sua vita con un’altra persona. Ovviamente quella giusta che ti fa battere il cuore e a cui vale la pena dedicare il proprio tempo libero. In passato la tennista si è espressa anche sulla sua collega di doppio Sara Errani, parlando del loro legame. Un rapporto splendido fatto di rispetto e duro lavoro che va oltre il campo da tennis quello tra Jasmine Paolini e Sara Errani che si scambiano consigli su come giocare in singolo durante le competizioni in cui sono protagoniste. L’amica Errani ha supportato a distanza la collega durante le Olimpiadi di Parigi 2024 dedicandole parole affettuose e di incoraggiamento. Oltre la questione fidanzato c’è un’altra curiosità sulla vita privata della tennista di origini ghanesi. Jasmine Paolini non ha figli, spesso si cade in errore guardando le foto insieme al giovane fratello minore William, che tra l’altro anche lui pratica il tennis a livello agonistico sognando di percorrere le orme della talentuosa sorella.

Jasmine Paolini altro che fidanzata con Lorenzo Sonego

Il fidanzato di Jasmine Paolini non è Lorenzo Sonego, né è un suo ex come erroneamente si è pensato in passato. L’equivoco nasce da diversi cattive interpretazioni di notizie. I due tennisti, nelle rispettive categorie, hanno spesso partecipato insieme. In pubblico si sono spesso scambiati belle parole tra complimenti reciproci e incoraggiamenti a fare il massimo. Ultime in ordine di tempo le dichiarazioni di Lorenzo Sonego su Jasmine Paolini nel suo percorso a Wimbledon. Il tennista è felicemente fidanzato ormai da anni con la torinese Alice Petruccioli, professione nutrizionista che non fa parte del mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda Jasmine Paolini non è mai spuntato nessun fidanzato famoso per lei chissà se c’è stato e il gossip non l’ha mai beccata!