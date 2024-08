Maddalena Corvaglia Imane Khelif: intervento di Elisabetta Canalis

Era scontato che ogni qual volta che è protagonista Maddalena Corvaglia, in questo caso per le sue storie Instagram contro la pugile algerina Imane Khelif, si debba citare anche Elisabetta Canalis. Sono le ex veline bionda e mora più iconiche del terzo Millennio, essendo state sul bancone di Striscia la Notizia dal 1999 al 2002. A fare scalpore fu la loro bellezza e la fine della loro lunga amicizia (cosa è successo tra Canalis e Corvaglia davvero non si saprà mai pare per soldi dovuti al fallimento di una palestra aperta in comune). Negli ultimi giorni l’ex di Enzo Iacchetti ha voluto dire la sua su un caso diventato internazionale durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta del famoso ritiro dalla competizione in guantoni di Angela Carini dopo aver sentito troppo dolore per un pugno della pugile algerina Imane Khelif. L’atleta è stata erroneamente definita un uomo, è geneticamente una donna e di qui ne è scaturito un putiferio mediatico per la questione testosterone in eccesso. Tra attacchi omofobi alla campionessa di box e teorie complottiste sulla Carini si è inserita, così all’improvviso, l’ex velina bionda di origini pugliesi. Cosa ha detto Maddalena Corvaglia su Imane Khelif su Instagram è diventato virale anche su X ( Twitter) dividendo gli utenti: c’è chi la difende, ritenendola libera di poter dire ciò che pensa, c’è chi l’ attacca perché continua a dire, erroneamente, che l’ algerina è un uomo. Fatto sta che subito è scattato il paragone con Elisabetta Canalis, con alcuni utenti che hanno inneggiato all’ex velina sarda complimentandosi per aver rotto l’amicizia con la fu collega di Striscia la Notizia. Tra l’altro la storica fidanzata di Bobo Vieri pratica kick boxing a livello agonistico e si può tranquillamente definire un’altleta, avendo anche disputato, e vinto, diverse gare. In realtà Elisabetta Canalis non ha parlato attualmente di Maddalena Corvaglia e non ha avuto nessuna reazione pubblica alle parole della pugliese su Imane Khelif. Le dichiarazioni della show girl testimonial oggi di Acqua San Benedetto che stanno girando su X (Twitter) sono vecchie. Il tema è l’omofobia e l’ipocrisia. La Canalis disse: “penso che la direzione che stiamo prendendo è quella di dover esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi e razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere”.



Maddalena Corvaglia cosa ha detto su Imane Khelif

Per quei pochi che non lo sapessero, Maddalena Corvaglia ha detto su Imane Khelif che è un uomo, facendo diversi giri di parole, discorsi e post social. Ha fatto diverse storie su Instagram sull’argomento dopo il caso Carini, dicendo inizialmente “dove stiamo andiamo a finire…se un uomo si indentifica come una coccinella può vivere in giardino?”, chiaro sillogismo in chiave ironica per far capire il suo pensiero sull’altleta al centro del dibattito alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il giorno seguente la Corvaglia ha difeso le sue stesse parole e ha parlato della pugile algerina al maschile, insinuando che sta facendo un percorso di transizione.