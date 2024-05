Vincenzo Italiano moglie e figli: aveva solo 18 anni

La vita privata di Vincenzo Italiano non è mai stata oggetto di gossip, eccetto per la suggestione Vanessa Leonardi. Prima calciatore di Perugia e Chievo Verona poi allenatore di Spezia e Fiorentina, tra le varie, il mister ha sempre avuto accanto a sè la sua famiglia, segreto del successo in campo e fuori. Vincenzo Italiano è di origini siciliane, entrambi i genitori sono di Ribera, in provincia di Agrigento, ma ben presto ha fatto le valige girando lo stivale in cerca di una carriera brillante, e ci è riuscito. Centrocampista, tra una punzione e un dribbling, trasferitosi al Nord ha trovato l’amore della sua vita. La moglie di Vincenzo Italiano si chiama Raffaella Vicolo e si sono conosciuti quando entrambi avevano 18 anni a Verona. Lui calciatore, lei studentessa senza passione per la tv, è amore a prima vista che dura da oltre 20 anni. L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano si è sposato nel 2000 con Raffaella puntando su una cerimonia molto intima e privata, difatti non c’è nessuna paparazzata per le loro nozze. Due anni dopo è nato il loro primo figlio Christian, nel 2007 è nato Riccardo. Un matrimonio fatto d’amore e sostegno reciproco, d’altronde la dimostrazione è la presenza costante della consorte ad ogni tappa fondamentale della carriera del marito, prima come allenatore e poi come giocatore. Lo stesso mister della Fiorentina in diverse interviste ha rivelato come a casa parli sempre di calcio. Non solo, ha avuto per i suoi ragazzi parole di grande affetto, per lui sono pezzi di cuore. Entrambi i figli di Vincenzo Italiano e sua moglie Raffaella Vicolo sono calciatori. Christian Italiano oggi è maggiormente uno studente universitario di Scienze Motorie e in passato si è divertito in squadre di Promozione. Un futuro in Serie A potrebbe invece arrivare per il secondogenito dell’allenatore di Spezia e Fiorentina. Riccardo Italiano gioca nelle giovanili, nel dettaglio l’Under 17, della Fiorentina e promette grandi cose in campo, ruolo trequartista. In passato, Christian è stato due volte oggetto di insulti. I tifosi dello Spezia lo hanno attaccato su Instagram perché il padre aveva battuto la sua ex squadra quando era sulla panchina viola. Un altro episodio, peggiore, è accaduto in Tribuna d’Onore al Franchi. Mentre tifava per il suo papà mister è stato aggredito verbalmente perché scambiato per un tifoso bianconero da alcuni supporter fiorentini. Per quanto riguarda la moglie di Vincenzo Italiano non lavora, avendo dedicato la sua vita alla sua famiglia. Il profilo Instagram di Raffaella Vicolo è privato ed è il seguente @raffyvi79. Anche lei prima sui social era più attiva poi ha preferito evitare per non creare problemi all’allenatore della Fiorentina.

Vincenzo Italiano e Vanessa Leonardi che svista!

Finalmente dopo questa fredda scheda della vita privata di Vincenzo Italiano possiamo passare al gossip che ci piace molto di più. L’allenatore è stato vittima di una squallida speculazione. Il nome del mister di origini siciliane, nonostante abbia moglie e figli, è stato accostato di recente a quello di Vanessa Leonardi, giornalista di Sky Sport anche lei spostata con il collega Massimo Compagnoni. Il motivo dell’incomprensione nasce da un gesto istintivo che l’allenatore della Fiorentina ha fatto durante la partita dei viola contro il Victoria Plzen in Conference League. Dopo un gol liberatorio che ha deciso la sfida si è avvicinato a Vanessa Leonardi, bordocampista Sky per quella partita, per parlarle all’orecchio. La prospettiva però ha ingannato gran parte dei tifosi che pensando che invece ci fosse stato un bacio tra Vincenzo Italiano e Vanessa Leonardi e quindi pensando subito ad una relazione. Tutto falso e tutto smentito con la giornalista Sky che è stata difesa sia dal marito che dalla Fiorentina.