Georgios Frangulis chi è fidanzato di Sabalenka(milionario): è polemica

Gossip e polemiche per Aryna Sabalenka, la campionessa del tennis che ha scatenato gli spettatori del Roland Garros con la sua nuova fiamma. La 26enne di Minsk, in Bielorussia, è la numero 2 al mondo nel ranking WTA, vincitrice di ben 14 titoli del singolare nel massimo circuito del tennis femminile. La “tigre bielorussa”, come viene soprannominata per il suo stile di gioco aggressivo, ha vinto le ultime due edizioni degli Australian Open, ed è una delle poche tenniste al mondo a dominare sia nel singolare che nel doppio, avendo raggiunto in carriera la prima posizione nella classifica mondiale in entrambe le specialità. Nel frattempo sui social la Sabalenka fa discutere anche per la sua vita sentimentale. Di recente la tennista di Minsk sta facendo molto parlare di sé per via del suo nuovo (probabile) fidanzato, Goergios Frangulis. Lui è un noto imprenditore, ha 36 anni ed è brasiliano, anche se di chiare origini greche: il nuovo fidanzato della Sabalenka è il fondatore e CEO di Oakberry, azienda che produce l’omonima bevanda realizzata con la polpa di açaí. Questo brand ha avuto un grande successo, e lo ha portato a diventare sponsor della Haas, la scuderia britannica di Formula 1 per cui corrono Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Proprio in questa veste Georgios Frangulis è stato invitato a seguire dal vivo l’ultimo Gran Premio di Imola di Formula 1, e ha deciso di portare con sé proprio Aryna Sabalenka. Tra i due non c’è ancora nulla di ufficiale, ma le loro foto abbracciati nel paddock hanno fatto il giro delle pagine e dei siti di gossip. Qualche giorno prima, inoltre, Sabalenka e Frangulis erano stati visti assieme anche a Roma, dopo gli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Di sicuro il loro legame è molto forte, ma pochi ormai credono che si limita a una semplice amicizia. Dove sta la polemica, allora? Sui social non pochi stanno criticando Aryna Sabalenka per come ha trovato subito un nuovo fidanzato dopo i drammatici sviluppi della sua ultima storia. Il precedente compagno della tennista bielorussa, Konstantin Koltsov – 42enne ex giocatore di hockey su ghiaccio bielorusso – si è infatti suicidato a Miami lo scorso 18 marzo. I due erano stati insieme per tre anni, e va ricordato che si erano già separati da tempo, quando Koltsov si è tolto la vita. Già all’epoca aveva fatto discutere la decisione di Aryna Sabalenka di voler disputare lo stesso il torneo di tennis previsto proprio in quei giorni nella città di Miami.

Sara Errani marito e figli: il rapporto con Pablo Lozano

Sabalenka e il patrimonio del nuovo fidanzato: la gogna

Purtroppo social e popolarità, come risvolto negativo della medaglia, hanno l’handicap di sottoporsi al giudizio altrui. Spesso frustrazione e semplice voglia di fare sentire la propria voce spinge chi commenta a trasformarsi in un mostro da tastiera. Ne sa qualcosa la tennista Aryna Sabalenka che per la relazione con il nuovo fidanzato Georgios Frangulis deve pagare lo scotto del giudizio altrui, che non tiene conto della sua possibile sofferenza per la tragica morte dell’ex. La polemica sterile nasce anche perché l’imprenditore è miliardario. Il patrimonio di Georgios Frangulis si attesta intorno ai 3 miliardi di dollari con la Oakberry che di utili è riuscito a fatturare 67 milioni di dollari. Il fatto che il nuovo fidanzato della Sabalenka sia ricco dá fastidio.