Fedez scarica Chiara Ferragni in Sexy Shop e Garance Authié rilancia

Per la prima volta dalla rottura con Chiara Ferragni, Fedez torna a far parlare di sé in ambito musicale e non per i vari gossip attorno alla relazione con quella che ad oggi è la sua ex moglie. In realtà c’entra sempre l’influencer e imprenditrice madre dei suoi figli perché la canzone Sexy Shop con Emis Killa sembra palesare un bel po’ di riferimenti verso la sua ex. Messaggi ben precisi per attaccare le sue amicizie e quanto distrutto negli ultimi tempi. Del resto tutti hanno pensato che alcune frasi presenti nella canzone di Fedez rappresentassero un dissing a Chiara Ferragni ma a quanto pare non è così. A rivelarlo è stato proprio il rapper durante il release party per presentare il brano. Prima di far iniziare la serata ci ha tenuto a salire in consolle e specificare che non c’è nessun riferimento alla sua ex moglie. Anzi con ironia si è detto dispiaciuto per non aver accontentato le aspettative da chi si attendeva frecciate relative alla loro relazione naufragata. Insomma ancora una volta, come nel caso Iovino, la colpa è degli altri che vedono qualcosa che non esiste. L’accorato discorso di Fedez è abbastanza sorprendente considerando il testo di Sexy Shop ma ha specificato davanti ai suoi fan di non volersi prestare a giochi perché Chiara Ferragni è sempre la mamma dei suoi figli. “Per ogni tua amica sei fatta di fama, eri acqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita” e poi “Sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato ko, dici che sono un bastardo ma per te io non cambio”, davvero nessun riferimento? Il testo sembra tradire le belle parole di Fedez alla presentazione della canzone e facciamo fatica a credere che si riferisca alla sua nuova fiamma Garance Authié.

Fedez e Garance Authié è già finita?

Anche perché la modella apparsa con lui durante il Gran Premio di Montecarlo e le cui immagini hanno fatto il giro dei social scatenando anche una piccola reazione piccata di Chiara Ferragni sembra condividere con piacere la nuova canzone. Garance Authié non era presente all’importante release party per la nuova canzone di Fedez che si è tenuto a Milano e non ci sono riferimenti di un suo soggiorno a Milano guardando i suoi account social. Ma spunta un video su TikTok dove accenna un playback della canzone Sexy Shop con tanto di repost di Fedez che pare aver apprezzato. Un flirt di pochi giorni che sembrava naufragato ma che invece procede. Intanto Chiara Ferragni prova a riguadagnare un po’ di comprensione ed empatia grazie alle avventure dell’ex marito che si mostra con ragazze più giovani ed è coinvolto da mesi in diversi casi come il caso Cristiano Iovino. L’imprenditrice e influencer ha cercato di resettare tutto dopo il Pandoro gate e il divorzio trascorrendo qualche giorno a Madrid con l’amica Alice Campello e lanciando di tanto in tanto qualche frecciata. L’ultima è una foto vicino ad un busto di Napoleone che ha ricordato la famosa frase che Marracash ha rivolto a Fedez tempo fa. Dopo un botta e risposta tra i due rapper, la voce di Crazy Love chiuse la questione definendo il collega “nano con la sindrome di Napoleone”