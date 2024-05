Fedez S3exy Shop testo e significato: analisi dissing a Chiara Ferragni

L’attesa era stata caricata a dovere su Instagram e non ha disatteso le aspettative: il testo di S3exy Shop nuovo singolo di Fedez con Emis Killa è dedicato a Chiara Ferragni, in larga parte con attacchi e frecciate. Con l’influencer Federico Lucia ha due figli Leone e Vittoria. In una recente intervista a Belve di Francesca Fagnani, in lacrime, aveva detto che Chiara sarebbe stata per sempre la donna più importante della sua vita, perché mamma dei suoi bambini. C’è chi vede in questo cambio di passo a livello di toni una strategia di marketing per far risalire la reputazione della creatrice del brand The Blonde Salad dopo il crollo di immagine dovuto al Pandoro Gate. C’è chi vede nel testo e significato di S3exy Shop di Fedez e Emis Killa una mossa del rapper dopo un calo dalla hit Mille. Noi al riguardo non entriamo nel merito perché non ci interessa. Tirando le somme dopo la separazione dei Ferragnez, in un modo o nell’altro The Business must go one e allora il pezzone dell’estate con dissing è servito. Analizzando parola per parola il testo di S3exy Shop Fedez dissa Chiara Ferragni ben sei volte. Prima di tutto la peggior frecciata dell’ex marito all’influencer milanese è nel titolo della canzone e nell’attacco del nuovo singolo “L’amore non si fa nei s3xy shop”. Per me è un chiaro riferimento alla commercializzazione del loro amore. È anche possibile l’ipotesi del significato del titolo della canzone con Emis Killa come metafora di un amore che non può essere solo fisico, ma che deve fare fede su stima e rispetto. Il rapper aveva detto di essersi innamorato della moglie per l’intesa durante i rapporti. Il peggiore dissing di Fedez a Chiara Ferragni nel testo di S3xy Shop riguarda la fede. Il cantante milanese dice “è una fede nuziale con il foro d’uscita”. Eloquente la frecciata sulla separazione però la citazione fatta è davvero tosta.

Fedez S3xy Shop e Favorisca i sentimenti: la fede tolta

La questione Fede in S3exy Shop si riferisce ad un passaggio della canzone Favorisca i Sentimenti con cui Fedez ha chiesto a Chiara Ferragni di sposarla: “Non servono anelli che ci tengono assieme, perché di anelli son fatte le catene”. Boom direte giustamente, ma aspettate il secondo riferimento a Favorisca i sentimenti. Nel nuovo singolo dell’estate con Emis Killa Federico Lucia dice sono a un passo dal vuoto e anche se chiedo perdono dici che sono un bastardo” . Nella canzone della proposta di matrimonio cantava ” Faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi”. Infine, più semplice da individuare un dissing alle amiche di Chiara Ferragni (e al manager Fabio D’Amato?) che stavano al fianco dell’influencer milanese per opportunismo “Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva”. Tralasciando lo “sfiorita”, piú per ironia aggiungiamo una frase un po’ porta sfortuna per Fedez riguardo la rissa con Cristiano Iovino. Nel testo di S3xy Shop c’è “Giuro che per te andrei anche in galera”. Tra le righe si vorrebbe dire che la lite tra Federico Lucia e il personal trainer di Ilary Blasi sia stato per Chiara Ferragni? Non esageriamo. Se non ci fosse il dossing all’influencer, il significato di S3exy Shop di Fedez e Emis Killa sarebbe banale, una storia che è finita male e non si può dimenticare. Si seguito il testo completo:

L’amore non si fa nei S3exy shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato ko

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

È una vita in salita, una storia infinita

Che poi è finita, ho male alle dita

Perché farci del male, è una fede nuziale

Con il foro d’uscita

Per ogni tua amica assetata di fama

Eri acqua sorgiva

Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita

Stasera, sotto il caldo di questa sirena

Giuro che per te andrei anche in galera

A 300 all’ora che sbando

Ti stavo proprio aspettando

L’amore non si fa nei S3exy Shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato ko

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

Senorita, stai ballando sola

Calamita per la mia pistola

Non fidarti mai

Dici che sono un bugiardo

Ma per te io non cambio

Baby non fare domande perché non so dare risposte

Restiamo a letto l’uno dentro l’altra come matrioske

Parole sconce che direbbero le madri nostre

Dammi tutto quello che puoi darmi

Io non esco da qui come i ladri alle poste

Stasera, sotto il caldo di questa sirena

Giuro che per te andrei anche in galera

A 300 all’ora che sbando

Ti stavo proprio aspettando

L’amore non si fa nei S3exy Shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato ko

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio

Senorita, stai ballando sola

Calamita per la mia pistola

Non fidarti mai

Dici che sono un bugiardo

Ma per te io non cambio

Sono a un passo dal vuoto

E anche se chiedo perdono

Dici che sono un bastardo

L’amore non si fa nei S3exy Shop

Sei stata come un jackpot nelle slot

E dopo mi hai mandato ko

Dici che sono un bastardo

Ma per te io non cambio