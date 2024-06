Carlo Ancelotti moglie e figli: non solo Davide e Katia

In base all’età di chi decide di fare una ricerca su moglie e figli di Carlo Ancelotti, la memoria dà due risposte diverse. C’è chi ricorda la prima moglie dell’allenatore del Real Madrid e chi è invece è certo sia Mariann Barrena Mcclay. La madre dei figli di Ancelotti, Katia e Davide, è la prima moglie purtroppo morta prematuramente a 63 a causa di una malattia, un tumore. Luisa Gibellini è nata nel dicembre del 1958 a Medesano in provincia di Parma. Cresce tra scuola e una grande passione molto antesignana per l’epoca, il calcio. Si diletta infatti nel ruolo di portiere nella scuola di calcio femminile della sua zona. Grazie a questa passione in comune, Carlo Ancelotti conosce quella che sarebbe diventata sua moglie negli anni Ottanta quando è in forza alla Roma. I due sono giovanissimi, poco più che ventenni e si sposano nel 1983 diventando anche protagonisti di qualche rivista di gossip di quel periodo. Luisa Gibellini cambia lavoro e diventa pilota di elicottero e così accompagna suo marito a lavoro quando era al Milan dato che con la loro famiglia decisero di vivere a Parma in una situazione più tranquilla e più lontano dal caos metropolitano. L’ufficialità della separazione tra Luisa Gibellini e l’allenatore del Real Madrid arriva nel 2008 dopo oltre 30 anni d’amore, si vocifera però che i due siano rimasti in ottimi rapporti anche per l’amore che li legava ai loro figli. Luisa Gibellini, dopo il divorzio dall’ex tecnico di Milan e Everton, diventò opinionista a Quelli che il calcio riscuotendo un discreto successo e si rifece una vita con Graziano Galatone che divenne suo compagno fino alla scomparsa. Era malata da tempo, la prima moglie di Carlo Ancelotti è morta il 24 maggio 2021. Fate bene i conti perchè potrete pensare male ma in realtà quando è arrivato il secondo grande amore per l’allenatore tra gli altri anche della Juventus e del Napoli il divorzio era già arrivato da tempo. La seconda moglie di Carlo Ancelotti è Mariann Barrena Mcclay canadese di origini spagnole da parte di entrambi i genitori. Di lavoro è manager nel settore bancario avendo collaborato anche con importanti istituti internazionali. Il loro primo incontro è avvenuto a Londra quando l’allenatore era alla guida del Chelsea e tutto è nato grazie ad un’amica in comune che li ha fatti conoscere. Come raccontato ad alcuni tabloid spagnoli per Carlo Ancelotti è stato amore a prima vista al punto tale che subito dopo aver trascorso una bella serata le ha giurato che un giorno si sarebbe sposati. E così è stato infatti tre anni, l’8 luglio 2014 a Vancouver, i due si sono sposati. Per Mariann Barrena Mcclay il marito è la miglior persona mai conosciuta nella sua vita.

Carlo Ancelotti ha due figli nato dall’amore con Luisa Gibellini, Katia e Davide. La primogenita dell’allenatore è nata nel 1984, è sposata con Beniamino Fulco, nutrizionista di origini casertane con cui si è sposata nel 2014. Anche il marito di Katia Ancelotti lavora nel mondo del calcio. La coppia ha tre figli: Alessandro nato un anno dopo il matrimonio, Andrea che ora ha 6 anni e Aurora. La figlia di Carlo Ancelotti ha fondato il brand di abbigliamento Debate oltre ad essere proprietaria della Tenuta Il Poggio a Felegara in provincia di Parma. Tra le curiosità riguardo la sua vita anche una partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione del 2014 quando riuscì ad avere un banco come cantante. Il percorso nel talent però durò poco e dopo la sua eliminazione a causa di una sfida decise di abbandonare la sua passione. Davide Ancelotti, secondo figlio di Carlo Ancelotti, è nato nel 1989 e ha seguito le orme del padre. Dopo aver studiato e coltivato esperienze internazionali da anni fa parte dello staff tecnico dell’allenatore del Real Madrid. Insieme hanno lavorato nel Bayern Monaco, Napoli, Everton e oggi nei Blancos. Davide Ancelotti è sposato con l’artista spagnola Ana Galocha dal 2022 ed è padre di due gemelli Lucas e Leonardo. La seconda moglie di Carlo Ancelotti ha invece una figlia, Chloe Mcclay nata nel 1996 ha 28 anni ed è nata dal matrimonio tra Mariann Barrena Mcclay e l’ex compagno. Di lavoro è attrice ha studiato in Inghilterra alla Tring Park School of Performing Arts di Londra poi successivamente si è spostata a Los Angeles dove ha fatto parte del cast tra gli altri di La sorpresa di Natale, film targato Netflix. Dopo una breve esperienza negli States la figlia della seconda moglie di Carlo Ancelotti è tornata a Londra per proseguire gli studi alla London Academy of Music and Dramatic Arts dove si è diplomata nel 2019.