Silvia Tortora come è morta moglie Philippe Leroy: la malattia 

Dopo l’addio a causa di una malattia di Philippe Leroy a 94 anni un dolce pensiero è andato alla moglie Silvia Tortora morta a causa di conseguenze dovute a un evento celebrale. Non è stata solo la moglie dell’attore francese di Yanez di Sandokan, Silvietta come la chiamavano gli amici, era la figlia maggiore di Enzo Tortora e Miranda Fantacci. Giornalista di lungo corso, la moglie di Philippe Leroy morto un anno dopo di lei, si occupava per lo più di trasmissione televisive prima che la tragica malattia la colpisse. D’altronde, grazie al padre, in casa si respirava aria di penna e tacchino già dai primi vagiti, anche se dopo una breve gavetta la figlia del conduttore di Portobello ha preferito il piccolo schermo alla carta stampata. Sulla cresta dell’onda dopo Mixer passa a curare la trasmissione La Storia Siamo noi. Prima della sua tragica e prematura morte per le conseguenze di una problematica al cervello, la moglie di Philippe Leroy era al timone di Big su Rai3. Quando arrivò il 10 gennaio 2022 la notizia della scomparsa della figlia di Enzo Tortora a soli 59 anni come suo padre (che ebbe un infarto), non vennero rivelati dettagli. Solo dopo la sorella Gaia, attualmente Vice direttrice di La 7 e conduttrice di Omnibus, squarciò quel velo di riservatezza che contraddistingueva la loro famiglia. Silvia Tortora è morta a causa di una malattia cerebrale, conseguenza di un’ischemia, che l’ha tenuta ricoverata per un anno e mezzo prima della sua prematura scomparsa. Oltre alla carriera, la giornalista de La Storia Siamo Noi si è dedicata al riscatto della memoria del padre Enzo, vittima di mala giustizia. Il caso Tortora fu un vero e proprio scandalo per l’epoca, il conduttore fu ingiustamente accusato da un pentito di collaborare con la criminalità organizzata e fu accusato di spaccio e associazione a delinquere. Solo dopo 30 anni il padre di Silvia Tortora fu scagionato da ogni accusa. La moglie di Philippe Leroy ha dedicato alla vicenda del papà un film “L’uomo Perbene“.

Silvia Tortora e il ritiro di Philippe Leroy

Silvia Tortora e Philippe Leroy si sono sposati nel settembre del 1990 e hanno avuto due figli: Michelle e Philippe. Con l’attore che faveca Yanez de Gomera in Sandokan è stato un amore che non sapeva cosa fosse il gossip. Reduce da un cameo in Elisa di Rivombrosa in cui interpretava il Re Vittorio Emanuele, l’attore francese si è ritirato dopo la morte della moglie. Philippe Leroy viveva a Roma Nord, a Isola Farnese.