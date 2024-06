Veronica Confalonieri chi è fidanzata di Lorenzo Musetti: lavora a Sky

Tennis e Maldive sono questi i due segreti che hanno fatto innamorare uno dei tennisti italiani più forti al mondo: le ha sfoggiate l’attuale fidanzata di Lorenzo Musetti, Veronica Confalonieri, ed è riuscito a conquistarlo. Dobbiamo fare un salto sui campi della Coppa Davis per portare in auge un gossip che fece eco anche in conferenza stampa. Un viaggio di relax nel paese tropicale nel dicembre 2022 prima del grande impegno si trasformò in una dolce rivelazione visto che su Instagram il tennista svelò di avere una nuova fiamma. All’epoca l’allenatore dell’atleta decise di smorzare i rumors che oggi si sono dimostrati rosee certezze. È giovanissima la fidanzata di Lorenzo Musetti ed è già mamma. Veronica Confalonieri è nata il 16 luglio 2022 sotto il segno del Cancro a Sanremo, ha svolto le scuole nella città ligure per poi spostarsi a studiare all’Istituto Europeo di Design a Milano. Dopo cinque anni è riuscita subito ad inserirsi nei palazzoni di Sky a Rogoredo in un ruolo però che non potrete nemmeno immaginare. Nonostante fisico e bellezza non le manchino, Veronica Confalonieri non è un volto di Sky Sport ma una graphic designer e quindi lavora nel backstage occupandosi principalmente di struttura, crawl grafiche e organizzazione tematica delle trasmissioni. La fidanzata di Lorenzo Musetti lavora nell’emittente satellitare dal 2019 e ricopre questo ruolo quindi da cinque anni. Dunque avete fatto peccato se avete pensato che il tennista e la grafica si sono conosciuti davanti alle telecamere, come successo a Diletta Leotta e Loris Karius o Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon. Niente di più lontano considerando gli impegni totalmente diversi di entrambi. Per il loro amore galeotto è stato il tennis: Veronica lo pratica infatti a livello amatoriale ma è lo sport ufficiale di famiglia. Sua sorella, la nota ex tennista e oggi allenatrice Valentine Confalonieri, è sposata con Gianluca Mager collega di Musetti e sono stati loro a presentare reciprocamente i due giovanissimi. Il matrimonio è nell’aria per i 22enni anche se la gioia più grande per loro è già arrivata. Veronica Confalonieri e Lorenzo Musetti hanno un figlio di nome Ludovico nato il 15 marzo 2024 a Sanremo. Anche se il cognome della fidanzata del tennista italiano ha un certo peso, perché si pensa subito a Fedele Confalonieri, non risulta o non è noto nessun legame di parentela tra il presidente di Mediaset e le sorelle di origini sanremesi. Il profilo Instagram di Veronica Confalonieri è @veronica.confalonieri ed è possibile vedere alcuni scatti della sua vita privata.

Potrebbe interessarti anche: Mia Savio chi è la fidanzata di Matteo Arnaldi: il romantico agguato

Veronica Confalonieri Lorenzo Musetti e il terzo incomodo..le Maldive

Il nido d’amore del tennista e della grafica di Sky Sport è un luogo davvero speciale e che piace un po’ a tutti: le Maldive. È questo posto magico dalla sabbia bianca e il mare cristallino ad aver suggellato la loro storia d’amore ufficializzandola su Instagram e soprattutto un anno dopo è stato il posto dove hanno trascorso la babymoon. È infatti in voga tra chi è più benestante e quindi con più soldi per poterlo fare intorno ai cinque sei mesi di gravidanza fare un viaggio di coppia prima dei mesi più duri di gestazione. Una luna di miele romantica per festeggiare il futuro arrivo con un tocco di romanticismo che non guasta mai.