Mia Savio chi è la fidanzata di Matteo Arnaldi: il romantico agguato

Matteo Arnaldi, 23 anni di Sanremo, è attualmente 35° nel ranking mondiale ATP e il grande pubblico italiano ha imparato a conoscerlo durante l’ultima Coppa Davis. Il tennista ha infatti avuto un ruolo importante nella storica conquista del torneo da parte dell’Italia, nel novembre 2023: è stato lui a battere l’australiano Alexei Popyrin, portando a casa il primo decisivo punto della finale della Coppa Davis. Da allora, Matteo Arnaldi ha iniziato ad attirare l’interesse degli appassionati di tennis nel nostro paese, ma anche delle pagine del gossip nostrano. Già lo scorso gennaio i paparazzi lo hanno infatti scovato a Melbourne in compagnia di una ragazza bionda. La fidanzata di Matteo Arnaldi è Mia Savio, che a dispetto del cognome è proprio australiana ma ha origini italiane da parte di padre. Lei e l’atleta si sono conosciuti nel 2022 a Perugia, quando la fidanzata del tennista sanremese era in città per frequentare un corso di italiano per stranieri presso la School for Foreigners. Lui, invece, si trovava lì per il Challenger, un torneo di tennis locale. Quando Mia ha deciso di andare ad assistere al torneo, seguendo il padre che voleva incontrare un paio di amici, i due si sono conosciuti, dopo che gli amici comuni li hanno presentati. E così è subito arrivato il primo appuntamento, sempre a Perugia, dove la coppia è andata a mangiare una pizza. “Siamo in Italia: il primo appuntamento si mangia la pizza” ha commentando ironicamente Matteo Arnaldi, raccontando questa storia al sito Ubitennis.com.

Mia Savio e Matteo Arnaldi conosciuti grazie ad una “trappola” degli amici

Mia Savio, 21 anni, come detto, è australiana di Melbourne e ha studiato all’unversità RMIT. Dopo essersi conosciuti a Perugia, hanno continuato a frequentarsi, e quando poi si è tenuto l’Australian Open Arnaldi è andato a trovare tutta la famiglia di lei. Sulla fidanzata di Matteo Arnaldi c’è poco da raccontare basti vedere come è riservata sui social, alcune foto di coppia con il suo amore, molti selfie e tag nei disparati dove luoghi dove il fidanzato gioca o quando sono in vacanza. Da una dedica fatta qualche mese si evince il suo legame viscerale con il padre che l’ha seguita tutto l’anno nei tornei più importanti affrontati da Matteo Arnaldi. La coppia si è anche trasferita a convivere da pochi mesi. Prima infatti vivevano separati, tra Sanremo e l’Australia. Poi, complici anche i successi sportivi di Arnaldi, lui ha comprato casa a Montecarlo, come tanti colleghi e sportivi famosi, e Mia lo ha raggiunto nel Principato. Il lavoro di lui lo costringe a essere sempre in viaggio, per cui spesso è in giro per il mondo, ma torna periodicamente a Melbourne dalla famiglia della fidanzata, specialmente in inverno. Il motivo non è solo sentimentale ma anche sportivo, infatti le strutture presenti in Australia sono all’avanguardia e in questo come ammesso dallo stesso tennista può allenarsi decisamente meglio.