Elisabetta Franchi tradita dal compagno: i dettagli su Instagram

E’ finita love story tra Elisabetta Franchi, 56 anni, ed Alan Scarpellini, il suo secondo marito. La relazione è terminata per volere della donna, imprenditrice di successo, ma dietro alla scelta della Franchi c’è una storia di tradimento, peraltro svelata dalla stessa su Instagram. Un risvolto davvero clamoroso, con la vita privata ed intima della Franchi spiattellata sui social media. La stilista ha così risposto alla domanda di un follower svelando il retroscena. In molti avevano notato l’assenza da tempo del marito accanto alla Franchi e così, la fatidica domanda a cui, probabilmente, non si aspettava la risposta data dalla donna. “Non si vede più suo marito, gli è successo qualcosa?” l’innocente quesito. Piccata ed immediata la risposta della imprenditrice. “Si è innamorato di un’altra donna” ha spiegato, per poi aggiungere “peccato non volesse dirmelo ma io l’ho fatto per lui” la risposta, conclusa con un laconico “Buona vita”. Insomma, altro che scappatella, qui si tratta di qualcosa di decisamente più importante di un semplice ed isolato caso di tradimento, pure condannabile nel modo più assoluto. La risposta della Franchi ha anche lasciato intendere come la reazione della donna sia stata di coraggio e fermezza e lo si evince anche dal post pubblicato. E’ in compagnia di Greta Borelli, una sua amica, e nella didascalia è eloquente il suo messaggio: “La vita è un’avventura unica, è semplicemente fantastica e va vissuta appieno” per poi concludere con un “impossibile non innamorarsi”. Finisce, quindi, la storia dopo 11 anni: i due, infatti, nel 2013 si sono conosciuti e dalla loro unione è nato Leone. Per la donna è il secondogenito avendo avuto Ginevra da Sabatino Cennamo, il suo primo consorte scomparso nel 2008.

Chi è Elisabetta Franchi: età, lavoro, passione per la moda

Elisabetta Franchi, poi, all’interno dello stesso post social ha specificato come non fosse suo marito lasciando intendere come l’abbia anche allontanato da casa. “Lui è fuori, chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo” ha voluto sottolinearlo, un messaggio più che condivisibile quello dell’imprenditrice. Manco a dirlo, tantissimi i messaggi di sostegno alla donna e, naturalmemte, di condanna per il gesto del tradimento. Nata nel 1968 a Bologna da una famiglia umile, ha 56 anni e la passione per la moda la contagia fin da quando era bambina. Nel settore i suoi primi passi sono come addetta alle vendite ed il suo primo atelier lo apre nel 1995. Da allora una vera e propria scalata, fino a quotare in borsa la sua azienda. Nel 2018 ha anche fondato una Onlus dedicata alla salvaguardia ed al supporto degli animali. Un gesto nobile per la Franchi che da sempre è impegnata nella difesa degli animali.