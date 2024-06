Vittoria Schisano prima era Giuseppe: come era da uomo FOTO

Grazie a Gloria de La Vita che Volevi su Netflix è diventata una star internazionale e ora anche all’estero sanno che Vittoria Schisano prima dell’operazione era un uomo di nome Giuseppe. Di una bellezza disarmante sia nelle vesti di Peppino che in quelle di attrice contemporanea, la storia della trans è stata trasposta su piccolo schermo, in parte, sia nella serie Netflix che nella soap Un Posto al Sole. Nata a Pomigliano d’Arco l’11 novembre 1983 uomo, all’anagrafe era Giuseppe Schisano. Dopo aver terminato il liceo si trasferisce in pianta stabile a Roma dove accanto gli studi di recitazione in Accademia, inizia una discreta carriera da attore. Esordisce in Mio Figlio con Lando Buzzanca in Rai e nella seconda stagione della miniserie viene confermato nel cast. Giuseppe decide di diventare Vittoria a partire dal 2011 e da donna continua a recitare in Outing Fidanzati per Sbaglio e in soap di successo come Un Posto al Sole dove interpreta il ruolo di una trans che torna dai suoi figli dopo l’operazione per farsi accettare. Non solo, per Vittoria Schisano dopo essere stata Giuseppe sbarca nel 2020 a Ballando con le Stelle in coppia con il danzatore professionista Marco De Angelis. Rispetto al suo passato l’attrice di Netflix in La vita che volevi ha avuto idee diverse. Prima si è spesso sbilanciata anche su gossip focosi come una relazione da uomo con un calciatore della Juventus e Alessandro Cecchi Paone, per poi decidere che Vittoria Schisano prima Giuseppe era un argomento che non andava più trattato in approfondimenti televisivi perché voyeuristico. Oggi l’attrice è legata sentimentale ad un fidanzato diventato ormai storico, Donato Scardi con cui sta insieme da molti anni e ha desiderio di coronare il loro sogno d’amore con un matrimonio. Con il suo compagno l’ex protagonista di Un Posto al Sole si è conosciuta per caso in una bar dopo la presentazione del suo libro autobiografico La vittoria che nessuno sa. Con Donato è stata la prima volta da donna.

Vittoria Schisano si racconta prima dell’intervento

L’attrice Netflix ha deciso di parlare anche di come era la sua vita prima dell’intervento per passare da Giuseppe a Vittoria. L’operazione è arrivata nel 2014 a Barcellona. Ne parla per dare testimonianza e coraggio a chi come lei vuole intraprendere questo percorso anche perché molto spesso si ha paura della famiglia. Anche per Vittoria Schisano non è stato facile, quando era un uomo, affrontare la verità della sua sessualità. Solo la notte le portava conforto perché poteva immaginarsi donna. I suoi genitori erano molto semplici, a dire dell’attrice di La vita che volevi, papà operaio e mamma sarta. Inoltre l’attrice ha rivelato a Vanity Fair di aver subito violenza come lo stesso personaggio di Gloria che interpreta nella serie Netflix La vita che volevi. Per questo la scena della polizia è stata molto difficile da girare. Nel corso delle interviste rilasciate per i diversi film fiction che ha fatto, Vittoria Schisano ha detto che probabilmente oggi sarebbe più difficile la questione intervento rispetto al passato a causa del clima che si respira.