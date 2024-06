La Vita che Volevi Marina è Pina Turco chi era in Gomorra

Su Netflix ha riscosso un ottimo successo: si tratta di La vita che volevi, la nuova serie ideata e diretta da Ivan Cotroneo, regista di La kryptonite nella borsa, Un bacio e Una mamma imperfetta, oltre che sceneggiatore di Paz! e Mine vaganti. Il suo nuovo progetto racconta la vita di Gloria Priori, una donna trans che da anni vive a Lecce e gestisce un’agenzia turistica, la cui vita è destinata a venire sconvolta con l’incontro con una vecchia amica. Reincontra infatti Marina, amica dei tempi dell’unversità, e cioè prima della sua transizione: tre figli da tre uomini diversi, è in cerca di aiuto, ma rivelerà anche a Gloria che il suo primogenito, l’adolescente Andrea, è in realtà figlio suo. Se la protagonista di La vita che volevi è Vittoria Schisano, nei panni di Marina c’è un’attrice già ben conosciuta dal pubblico italiano, ovvero Pina Turco. Nata a Torre del Greco, vicino Napoli, il 5 agosto 1984, ha quasi 40 anni e una carriera già abbastanza consolidata al cinema e in tv in Italia. Laureatasi in Antropologia culturale all’Università La Sapienza di Roma, Pina Turco si è fatta conoscere per il ruolo di Maddalena De Luca nella soap opera di Rai 3 Un posto al sole, nel 2013, l’amante di Michele Graziani che finge di essere incinta di lui. Aveva già recitato per Ivan Cotroneo nella serie tv del 2019 La Compagnia del Cigno, ma i suoi lavori più importanti li ha realizzati assieme al marito. Nella vita privata di Pina Turco c’è un collega: il marito di Deborah di Gomorra è il regista Edoardo De Angelis, sposato nel 2017 e da cui ha avuto due figli, Giorgio e Massimo. Pina Turco ha lavorato col marito nel film del 2018 Il vizio della speranza, grazie a cui ha ottenuto una candidatura come miglior attrice protagonista ai David di Donatello e ha vinto un premio omologo al Tokyo International Film Festival. La coppia è poi tornata a lavorare assieme in tv nei film Natale in Casa Cupiello (2020) e Non ti pago (2021), e nella serie Netflix La vita bugiarda degli adulti.

Pina Turco in Gomorra: genesi e morte di Debora

Pina Turco è anche nota per il suo ruolo nella serie tv di Sky Italia Gomorra, in cui ha recitato nella parte di Debora Di Marzio. Un personaggio iconico il suo che segna il declino morale del co protagonista Ciro l’Immortale, che da quasi pentito si trasforma in un mostro famelico assetato di denaro e potere. Il suo personaggio appare nelle prime due stagioni della serie tratta dal romanzo di Roberto Saviano, andate il onda tra il 2014 e il 2016. Oltre ad essere la moglie del protagonista Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) è anche la madre della loro unica figlia Maria Rita (Claudia Veneziano). Il suo rapporto con Ciro diventa via via sempre più complicato fino ad avere una parabola mortale. Quando l’Immortale era poco più che un fidato di Don Pietro Savastano il loro amore era solido. È quando inizia la scalata al potere di suo marito che il personaggio di Pina Turco in Gomorra prende una piega inaspettata. Costretta ad una vita piena di soldi ma misera di emozioni, segregata per paura che possano uccidere Maria Rita per vendetta trasversale, nella seconda stagione decide di collaborare con la giustizia. Debora in Gomorra muore ammazzata dal marito Ciro che la strangola sulla spiaggia di Bacoli dove spesso andavano da ragazzi. Purtroppo il suo sacrificio sarà vano, una sorte quasi analoga avrà sua figlia Maria Rita che verrà uccisa da Malammore per ordine di Don Pietro.