Chiara Ferragni divorzio: da Fedez cifra da paura per gli alimenti

Chiara Ferragni, 37 anni, e Fedez, 34 anni: dai Ferragnez ad un divorzio con cifre a molti zeri. La storia d’amore che ha appassionato proprio tutti, dalla richiesta di matrimonio con tanto di consegna dell’anello su un palco durante un concerto a Milano fino all’addio burrascoso, finisce come sempre nel peggiore dei modi. La coppia, che ha due figli, Leone e Vittoria, sono finiti in tribunale per far valere le proprie ragioni. Altro che messa in scena, come qualcuno ipotizzava: le carte bollate metteranno la parola fine definitivamente alla loro storia d’amore. Con buona pace di tutti i fan della coppia che si sono emozionanti anche nel vedere la serie tv Amazon a loro dedicata. Proprio come capitato ad un’altra coppia illustre, quella tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, il matrimonio non è finito nel migliore dei modi, anzi. Il rapper non ha lesinato stoccate vere e proprie nel suo ultimo brano, per un leit motiv inaugurato da Shakira, 47 anni, con Piqué, 37 anni. Federico Lucia, che evidentemente ha preso spunto per mancanza di idee, è pronto ad una battaglia legale che si preannuncia infuocata. Stando a quanto affermato da Fabrizio Corona, 50 anni, sarebbe stata l’influencer a chiedere il divorzio, con le carte in mano agli avvocti già da diverse settimane. La Ferragni avrebbe chiesto peraltro un assegno di mantenimento da ben 40mila euro al mese.

Potrebbe interessarti anche: Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi: la moglie Veronica (ex?) e i figli

Chiara Ferragni e Fedez villa in vendita: i “dispetti” tra i due

La Ferragni è quindi passata all’attacco dopo essere stata di fatto lasciata dal consorte nel momento più buio della carriera, nel pieno del pandoro-gate. E Fedez, peraltro, ha già voltato pagina, fotografato insieme alla modella Garance Authié, 20 anni. Ciò nonostante, il rapper sarebbe passato subito al contrattacco dopo la la richiesta di divorzio. Come? Avrebbe messo in vendita Villa Matilda, la dimora della coppia, peraltro ristrutturata di recente, che i due hanno sul Lago di Como. Un vero e proprio smacco considerato come l’influencer sia molto affezionata a quella villa. Corona, che sostiene come si preannuncia una battaglia aspra tra i due, ha rivelato anche i legali che seguono i due in questa dificile separazione. La Ferragni avrebbe scelto Daniele Missaglia, matrimonialista protagonista anche del divorzio tra Fabrizio Corona e Nina Moric mentre Fedez ha puntato su Alessandro Simenone, l’avvocato che cura anche gli interessi di Ilary Blasi nel divorzio da Totti. Intanto la Ferragni ha affidato il ruolo di direttore generale della Sisterhood, la sua holding, alla madre Marina Di Guardo. Sui social, intanto, non mancano gli screzi: all’affronto fatto da Fedez, con il brano “S3xy Shop”, la Ferragni ha risposto con una sottile ironia. Una foto accanto alla suatua di Napoleone a ricordare la famosa frase “nano con la sindrome di Napoleone” pronunciata da Marracash, 45 anni, nel definire proprio Fedez. E Corona ha anche raccontato l’ultimo dispetto della Ferragni: avrebbe impedito all’ex marito di vedere Paloma, il golden retriver di famiglia.